Youtube supprime les chaines qui font la promotion de Twitch

Youtube a entrepris une politique de répression silencieuse envers les chaînes qui font la promotion de Twitch.

Youtube n’aime pas que l’on parle de la concurrence. Encore moins que l’on en fasse la promotion.

Répression silencieuse

Youtube et Twitch se livrent une guerre incessante depuis un moment et cela n’est pas près de s’arrêter. Beaucoup de youtubers possèdent leur propre chaine de streaming Twitch et n’hésitent pas à en parler lorsque l’occasion se présente. Or Youtube ne voit pas cela d’un très bon œil.

« Youtube, tu l’aimes ou tu la quittes »

Ainsi, plusieurs chaines Youtube – comptabilisant plusieurs millions d’abonnés – ont été récemment fermées. La raison ? Avoir fait la promotion de streams vidéo sur Twitch. Une sanction amère pour ces chaines qui ne semblent ne pas avoir été prévenues qu’elles enfreignaient les règles d’utilisation de Youtube. Une sanction doublement sévère quand on sait ce que l’on peut trouver sur Youtube.

Retour à la normale

Depuis, les chaines qui ont été supprimées sont revenues sur la plate-forme et Youtube a assuré qu’il était toujours possible de poster des vidéos qui font une « promotion acceptable » de streams Twitch. Encore faut-il savoir ce que Youtube juge « acceptable ». En effet, la plate-forme insiste sur le fait que les conditions générales d’utilisations n’ont pas pas changées et demeurent les mêmes qu’auparavant. Chose étrange quand on voit que la chaine « Linus Tech Tips » parle régulièrement, depuis plusieurs années, de son émission sur Twitch.

