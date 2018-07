YouTube se met sérieusement aux hashtags

Sur YouTube, les hashtags dans les titres et dans les descriptions deviennent des liens cliquables (comme sur Twitter, Facebook et Instagram). Et s’il n’y a pas de hashtags dans le titre, YouTube utilisera les trois premiers hashtags de la description pour les mettre en avant.

Les hashtags sont déjà partout, sur presque tous les réseaux sociaux que vous utilisez. Et maintenant, ils ont droit à une place proéminente sur YouTube. En effet, comme l’a repéré notre confrère Android Police, en plus de permettre aux créateurs d’utiliser des hashtags, la plateforme vidéo de Google transforme ceux-ci en liens cliquables.

Comme expliqué dans une page d’aide, les hashtags dans les titres et dans les descriptions de vidéos sont transformés en liens. Et s’il n’y a pas de hashtags sur le titre, la plateforme de vidéo prend les trois premiers hashtags de la description, et place ceux-ci entre le titre et la vidéo.

Comme sur Twitter ou Facebook, ces mots-dièse permettent aux utilisateurs de découvrir du contenu. En cliquant sur un hashtag dans le titre ou bien dans la description d’une vidéo, l’utilisateur est dirigé vers le résultat de recherche correspondant.

YouTube a également mis en ligne un règlement concernant l’utilisation des hashtags. La plateforme interdit par exemple les hashtags trompeurs (« N’ajoutez pas de hashtags qui ne sont pas directement liés à la vidéo »), les propos haineux ou encore les hashtags à caractère sexuel.

Actuellement, les hashtags de YouTube sont disponibles sur Android et sur la version web, mais pas sur iOS. On ne sait pas s’il s’agit encore d’un test ou si la fonctionnalité est déjà déployée sur tous les comptes YouTube.

En tout cas, en testant sur mon ordinateur, j’ai réussi à voir des hashtags sur des vidéos de musique sur YouTube. Dans ce cas d’utilisation, ils s’avèrent pratiques puisque pour avoir des vidéos avec des genres musicaux similaires, il me suffit de cliquer sur l’un des hashtags mis en avant au-dessus du titre.

