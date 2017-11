YouTube touché par un nouveau scandale concernant l’autocomplétion

L’autocomplétion de YouTube a-t-elle pu être manipulée par une armée de trolls ?

YouTube n’est visiblement pas sorti d’affaire. La semaine dernière, la plateforme vidéo avait été critiquée à cause de commentaires inappropriés sur des vidéos d’enfants et à cause de vidéos inappropriées ciblant également des enfants.

Aujourd’hui, c’est un problème avec l’autocomplétion de la recherche YouTube qui cause un nouveau scandale

De nombreux médias américains rapportent que lorsqu’ils ont saisi « how to have » dans la barre de recherche, l’autocomplétion de YouTube a suggéré « How to have s*x with kids ».

Bien entendu, YouTube a rapidement réagi après les nombreux signalements et au moment où j’écris, cette requête n’apparaît plus sur l’autocomplétion.

Une armée de trolls ?

Cité par BuzzFeed, qui fut l’un des premiers médias à signaler le problème, un porte-parole a indiqué que YouTube est en train de déterminer ce qui était derrière l’apparition de cette recherche dans l’autocomplétion.

Mais quelques médias semblent suspecter une attaque coordonnée. En effet, l’autocomplétion fonctionne avec des algorithmes et il est possible que des personnes malveillantes aient décidé de saisir la requête plusieurs fois sur YouTube pour qu’elle devienne une « tendance » et finisse par être mise en avant par l’autocomplétion.

Business Insider note même que sur Twitter, Reddit et d’autres plateformes, « des utilisateurs controversés d’extrême droite » étaient parmi les premiers à signaler le problème. « Beaucoup ont utilisé le problème pour soutenir une plainte commune à l’extrême droite : que YouTube censure les créateurs conservateurs alors qu’il permet aux pédophiles d’agir librement sur sa plateforme », écrit Business Insider dans un article.

Cependant, pour le moment, il ne s’agit que d’hyppothèses.