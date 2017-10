YouTube TV arrive sur Android TV, Apple TV, Xbox One

Il y a du nouveau du côté de la plateforme de vidéo YouTube, le service qui s’était doté il y a peu de l’application YouTube TV s’ouvre à de nouvelles plateformes, dont Apple TV et Xbox One. De quoi simplifier le visionnage de vidéos ou de vos chaînes préférées au quotidien !

Les utilisateurs habituels de la plateforme de vidéo YouTube seront heureux d’apprendre que l’application YouTube TV arrive sur davantage de plateformes. Jusqu’à présent, il était possible de visionner YouTube TV sur une télévision via Chromecast ou AirPlay d’Apple par exemple, mais la nouvelle application simplifiera considérablement les choses à partir de maintenant.

Google démocratise l’application YouTube TV sur Android TV, Apple TV et Xbox One aux Etats-Unis

La firme de Mountain View a en effet dévoilé que l’application YouTube TV serait disponible pour Apple TV dans une version réellement plus optimisée et pratique. Le succès de l’expérience YouTube TV pousse donc Google à démocratiser le service, y compris chez la concurrence notamment TvOS, ce qui implique qu’un utilisateur de l’assistant Siri pourra surfer sur des contenus et profiter de ses chaînes favorites via YouTube TV.

Google va d’ailleurs plus loin puisque qu’après avoir été élaborée pour Android TV, l’application YouTube TV sera fonctionnelle également sur Apple TV, mais aussi sur Xbox One. Cette nouveauté a commencé à être déployée aux États-Unis, il faudra donc probablement patienter encore quelques mois pour que cette démocratisation arrive jusqu’à chez nous.

Les fans de vidéo apprécieront cette nouveauté, d’autant que les jeunes générations ont une utilisation bien différente de leur télévision que dans le passé et YouTube répond donc à un besoin grandissant d’accéder à des chaînes YouTube, depuis l’écran du salon. Google a opté pour une interface et une ergonomie similaires à celles de la version mobile, afin de faciliter les premiers pas des nouveaux utilisateurs. De plus, les utilisateurs pourront réaliser plusieurs tâches en même temps sur leur écran et laisser tourner YouTube TV en arrière plan. Autre possibilité bienvenue, les utilisateurs pourront utiliser le service sur plusieurs terminaux en même temps, de cette façon il sera possible de regarder un documentaire sur sa télévision par exemple et de le terminer sur son iPhone dans les transports.