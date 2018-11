YouTube : une nouvelle fonctionnalité pour aider les créateurs à gagner de l’argent

L’une des raisons pour lesquelles la communauté YouTube est aussi importante, c’est le fait que la plateforme de Google permet à ses créateurs de gagner de l’argent.

Néanmoins, jusqu’à maintenant, le modèle économique le plus courant pour les chaînes YouTube est la monétisation des vidéos avec de la publicité.

Mais actuellement, Google explore petit à petit d’autres moyens d’aider les créateurs à monétiser leurs chaînes.

Et parmi ces nouveaux moyens de monétisation, il y a un partenariat avec la société Teespring, pour faciliter la commercialisation de produits dérivés.

Comment ça marche ? Si le créateur est éligible, il a la possibilité de créer un design qui sera imprimé sur des tee-shirt, des casquettes, des mugs, etc. Puis, il n’aura plus qu’à promouvoir ces produits dérivés de sa chaîne YouTube sur un nouvel emplacement sous les vidéos.

Teespring se charge de toute la logistique et de la gestion des paiements, et le créateur n’a qu’à récupérer sa part sur les revenus générés par ces ventes.

Si des créateurs vendaient déjà des tee-shirt, des casquettes et d’autres produits pour monétiser leurs chaînes YouTube, le partenariat entre la plateforme de vidéos et Teespring permet de faire cela plus facilement. D’autre part, d’après Teespring, l’emplacement dédié aux marchandises sous les vidéos permettrait de faire 2,5 fois plus de ventes qu’un simple lien en description.

Cette nouvelle option de monétisation était déjà disponible aux Etats-Unis depuis quelques mois. Et aujourd’hui, elle peut aussi être utilisée par les créateurs européens.

Today, we are proud to announce that the @Teespring x @YouTube merchshelf is now available for eligible creators in Europe!

Your #merch and your #YouTube content, all in one place✨

Check out more information here: https://t.co/9HAAbyLQu2 #merchshelf pic.twitter.com/SWWxhYzRij

— Teespring (@teespring) November 13, 2018