Zombieland 3 sera plus international, et même exotique !

Attention l’article suivant contient des spoilers légers sur Retour à Zombieland. Si vous ne voulez pas les lire, mieux vaut sans doute arrêter votre lecture.

On parle beaucoup de Zombieland ces derniers jours. Logique. 10 ans après le premier épisode, le célèbre quatuor fait son retour sur le grand écran. On s’attend déjà à ce que ce nouveau film qui sort en France le 30 octobre soit plus gore et plus violent, ce sont les acteurs eux-même qui l’ont dit. Mais, alors même qu’il n’est pas encore dans les salles obscures, on se focalise déjà sur un éventuel film 3. Derrière cette idée, une logique. Si la pression sociale est assez forte, peut-être que l’attente ne sera pas aussi longue cette fois. On vous a déjà parlé de l’envie des auteurs de faire un crossover Deadpool et Zombieland. Après tout, ce sont eux qui ont créé les deux adaptations. Mais, les projets pour un Zombieland 3 ne s’arrêtent pas là.

Zombieland prend l’avion (ou le bateau)

Le second film de Ruben Fleischer a donc repris les quatre mêmes acteurs : Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson et Abigail Breslin. Bien entendu, ils ont désormais 10 ans de plus, puisque le saut temporel entre les deux films se retrouve aussi dans l’histoire.

Si ce saut en avant dans le temps a permis de développer une partie de l’intrigue, notamment sur l’évolution des zombies, quelle histoire imaginer pour le 3 ? Fleischer y a déjà pensé, comme il l’a confié au micro de MovieWeb, dans une interview relayée par Ecran Large.

L’idée de croiser d’autres survivants était très cool, mais je pense qu’une autre idée amenée vaudrait vraiment qu’on s’y intéresse plus : savoir ce qu’il se passe dans le reste du monde. Et ça, ça me fait vraiment envie.

L’idée déjà exploitée par exemple dans World War Z (avec plus de brio dans le livre) n’est pas neuve. Mais elle suppose l’usage de moyens de transports différents. L’avion ou le bateau semblent donc indiqués.

Imaginons un film débutant par nos héros, débarquant d’un bateau quelque part dans le monde pour voir ce qui s’y passe. Vous savez, pour que je n’aie pas de nouveau à tourner à Atlanta. Hawaï a l’air sympa à cette période de l’année et les nuits de février à Atlanta sont vraiment froides. Je ne serai pas contre voir ce qui se passe dans les îles Turques-et-Caïques pour découvrir à quoi ressemble leur invasion zombie.

Reste à voir s’il a simplement envie de tourner le film au chaud ou bien s’il est sérieux.