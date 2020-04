Zoom franchit les 200 millions d’utilisateurs par jour et promet de se focaliser sur la sécurité

Il y a encore quelques mois, la plupart d’entre vous ne connaissaient pas Zoom. Mais en cette période de confinement, cette application de vidéoconférence, conçue pour les professionnels, fait partie des applications les plus populaires. Si de nombreux services et applications permettent de discuter à plusieurs sur un chat vidéo, Zoom a une limite très élevée du nombre de participants pour une conférence vidéo. Par exemple, avec un compte gratuit, il est possible d’organiser une conférence avec 100 participants.

Et en quelques mois, le nombre d’utilisateurs de cette application a explosé. Dans un billet de blog, Eric S. Yuan, le patron de Zoom, indique que le service est passé d’un maximum de 10 millions d’utilisateurs par jour au mois de décembre, à plus de 200 millions d’utilisateurs par jour durant le mois de mars.

Yuan semble admettre que le service a été débordé par cet afflux soudain et massif d’utilisateurs. « Au cours des dernières semaines, soutenir cet afflux d’utilisateurs a été une entreprise énorme et notre seul objectif. Nous nous sommes efforcés de vous fournir un service ininterrompu et la même expérience conviviale qui a fait de Zoom la plateforme de vidéoconférence de choix pour les entreprises du monde entier, tout en garantissant la sécurité, la confidentialité et la sécurité de la plateforme. Cependant, nous reconnaissons que nous n’avons pas répondu aux attentes de la communauté – et aux nôtres – en matière de confidentialité et de sécurité. Pour cela, je suis profondément désolé et je veux partager ce que nous faisons à ce sujet », indique le chef d’entreprise.

En effet, dernièrement, Zoom a été pointé du doigt à cause de problèmes liés à la sécurité et la vie privée. Par exemple, il y a trois jours, face à un début de polémique, Zoom a annoncé qu’il cesse de partager des données d’utilisateurs avec Facebook. Un autre problème, identifié par Vice, permettrait de colleter des adresses e-mail.

Désormais, Zoom va se focaliser sur les problèmes de sécurité

La bonne nouvelle, c’est que Zoom va désormais se concentrer sur la sécurité de son service de visioconférence. Plus précisément, pour une durée de 90 jours, l’entreprise cesse le développement de nouvelles fonctionnalités, pour que ses employés se concentrent sur les problèmes urgents en matière de confiance, de sécurité, et dans la protection de la vie privée.

Zoom évoque également un « examen complet » de son service avec des experts tiers en sécurité informatique et des représentants des utilisateurs, un rapport de transparence qui mettra en lumière les demandes d’accès aux données d’utilisateurs, une amélioration de son programme de chasse aux bugs, et des séances régulières pour informer le public des mises à jour concernant la sécurité et la confidentialité.

En substance, après une série de critiques concernant la protection des données des utilisateurs, Zoom essaie de rassurer tout le monde, alors que de plus en plus d’internautes découvrent son service de visioconférence pendant le confinement.