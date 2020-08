ZTE va lancer un smartphone dont la caméra frontale est cachée sous l’écran

Après l’encoche, puis les petites bulles pour la caméra frontale, la prochaine tendance sur le marché des smartphones devrait être la caméra cachée sous l’écran. En substance, cette nouvelle technologie permet de placer la caméra pour les selfies sous une partie de l’écran qui peut devenir transparente lorsqu’on souhaite utiliser le capteur.

Et visiblement, la première marque qui utilisera cette innovation sera le chinois ZTE. C’est en tout cas ce qu’indique un article publié cette semaine par nos confrères de XDA. D’après ceux-ci, le patron de la division mobile de ZTE, Ni Fei, a récemment fait l’annonce sur le réseau social Weibo.

Cette publication affirmerait que l’un des prochains modèles de la marque chinoise, le ZTE A20 5G, sera le premier modèle équipé d’une caméra frontale sous l’écran. Pour le moment, on ne sait pas à quoi ressemblera ce smartphone, et on ignore encore sa fiche technique.

Cependant, le modèle aurait déjà fait une apparition sur un site de certification chinois. Et visiblement, il s’agira du successeur d’un modèle haut de gamme que ZTE a lancé en 2020.

Actuellement, ZTE n’a pas autant de parts de marchés que les autres constructeurs chinois comme Huawei, Xiaomi ou Oppo. Mais le fait d’être le premier à proposer un smartphone avec une caméra cachée sous l’écran pourrait donner plus de visibilité à la marque.

Avant l’annonce de ZTE, Xiaomi et Oppo avaient déjà évoqué le développement d’un smartphone avec une caméra cachée sous l’écran. Mais jusqu’à présent, ces deux entreprises n’ont pas encore évoqué de lancement de cette technologie sur un modèle commercial.

OPPO's brand new solution for full-screen display – Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/k5qEQ3QNta

— OPPO India (@oppomobileindia) June 26, 2019