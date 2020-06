Sortie imminente du premier smartphone avec caméra cachée sous l’écran ?

Depuis que les fabricants de smartphones ont décidé d’adopter les écrans sans bordures, ceux-ci ont dû faire preuve de créativité pour trouver un endroit où placer la caméra frontale, qui est normalement placée sur la bordure supérieure du smartphone. De nombreux smartphones sans bordures ont une encoche ou un trou percé sur l’écran, où se trouvent les caméras frontales. Certains modèles ont des dispositifs coulissants ou des caméras « pop-up » comme celle du OnePlus 7 Pro.

Mais actuellement, de nombreuses marques explorent aussi une nouvelle idée : cacher la caméra pour les selfies derrière l’écran. Cette idée consiste à placer la caméra frontale sous une partie de l’écran qui peut devenir transparente lorsqu’on veut utiliser le capteur. Et au moins deux constructeurs, Oppo et Xiaomi, ont déjà annoncé officiellement qu’ils explorent cette nouvelle technologie.

Cependant, pour le moment aucun modèle utilisant ce nouveau type de design n’est encore sorti. Mais la bonne nouvelle, c’est que le premier modèle pourrait être dévoilé très bientôt. Du moins c’est ce qui est suggéré par un récent tweet du compte Ice Universe, une source de « fuites » assez fiable qui est régulièrement relayée par les médias.

Ça y est ?

D’après la publication de Ice Universe, le fabricant d’écrans chinois Visionix vient d’annoncer, pour la première fois, la production en masse d’une solution qui permettra d’avoir une caméra frontale cachée sous l’écran. « Le premier smartphone avec une caméra sous l’écran sortira », écrit également le compte.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ — Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020

Le site Android Authority ajoute qu’en plus de cet écran assez particulier, Visionix travaillerait aussi avec les fabricants de smartphones sur un algorithme qui permettra de minimiser les interférences de l’écran avec les photos prises par le capteur.

Mais pour le moment, on ne sait pas quels constructeurs seront les premiers à sortir un modèle utilisant cette nouvelle technologie. Comme nous l’évoquions plus haut, Xiaomi et Oppo ont déjà annoncé qu’ils explorent cette technologie. Et des rumeurs suggèrent que Samsung et Huawei s’y intéressent également. Même Apple pourrait se tourner vers cette technologie pour dire adieu à l’encoche à partir de 2021.

Sinon, on notera aussi qu’il y a un an, Oppo a déjà montré un prototype de smartphone (mais pas un modèle commercialisé) avec une caméra cachée sous l’écran.