Le Facebook Live se dÃ©cline en format audio.

Le Facebook Live se décline en format audio.

Bientôt, vous podcasts et vos émissions de radios préférées pourraient être diffusés via Facebook Live. S’il était déjà possible de diffuser ce type de contenu en direct, mais sous un format vidéo, Facebook vient d’en lancer un nouveau dédié aux contenus audio.

Le fonctionnement et les interactions sont plus ou moins les mêmes, mais la différence est que sur les Live Audio, l’utilisateur n’a pas besoin de sa caméra. Pour le moment, ce nouveau format pour les Live n’est disponible que pour quelques organisations partenaires de Facebook, dont BBC World Service, LBC, Harper Collins et quelques auteurs. Cependant, il devrait être déployé chez les autres utilisateurs de Facebook l’année prochaine.

La principale cible du numéro un des réseau sociaux est certainement les éditeurs qui ne produisent que du contenu audio. Cependant, même pour les pages qui sont habituées aux vidéos en direct, il peut y avoir des situations où le format audio est plus adéquat, par exemple si les images seraient de toutes manières floues. En tout cas, proposant une version audio du Live, Facebook se rapproche des services qui hébergent uniquement des contenus audio, comme SoundCloud ou TuneIn Radio.

Cela montre aussi l’importance du Live pour Facebook

En ce qui concerne le Live, Facebook a été légèrement en retard. En effet, bien avant l’arrivée de la fonctionnalité sur son réseau social, Twitter via Periscope, et Meerkat (qui a fini par être fermé) proposaient déjà aux internautes de diffuser en direct depuis leurs mobiles.

Mais Facebook a rapidement rattrapé ce retard en favorisant les Live sur son fil d’actualité et en enchaînant les mises à jours, comme la Live API qui permet de diffuser des Live depuis d’autres caméras ou depuis des encodeurs, les vidéos en direct et à 360°, puis aujourd’hui le Live audio sans vidéo.

