10 choses que vous ne saviez sans doute pas sur Netflix [2/2]

Netflix vous connaissez ? Vaguement au moins on imagine. La plateforme de vidéo à la demande est désormais incontournable au niveau mondial avec plus de 150 millions d’abonnés. Mais elle conserve encore ses petits secrets, bien souvent inconnus du grand public. Après avoir lancé l’explication hier, on finit la présentation aujourd’hui !

Passion moonwalk

Vous pensez que rien ne vaut le moonwalk ? Que la Casa de Papel devrait avoir un personnage nommé Neverland ? Alors il faut sans doute lancer Netflix et vous regarder la vidéo nommée « example show« , qui vous permettra d’assister à une performance de 3 minutes et 50 secondes. Pourquoi ? On ne sait pas.

Une première série originale méconnue

Dans l’imaginaire collectif, on considère souvent que c’est House of Cards, avec Kevin Spacey qui est la première série originale de Netflix. Et bien non. C’est une obscure série norvégienne baptisée Lilyhammer. Trois saisons et huit épisodes sont au programme de ce show qui suit l’installation d’un mafieux repenti aux pieds de pistes de ski.

Les codes, la clé de Netflix

Comme beaucoup d’utilisateurs, vous regardez sans doute principalement Netflix à travers les recommandations de la plateforme. Vous vous laissez alors guider par les algorithmes. Pourtant, il existe des codes « cachés » permettant de naviguer sur le site. On vous en avait déjà parlé ici.

Regrettée PS2

Votre PC, votre télévision connectée, votre smartphone, via votre chromecast… De nombreuses méthodes permettent d’accéder à la plateforme de vidéo à la demande. Les Brésiliens ont même pu en diffuser sur la PS2 à une époque. La console de salon la plus vendue de l’histoire a aussi porté un peu le succès de la plateforme.

Le style ce n’est pas qu’une question de goût

On dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais, après avoir vu le logo originel de Netflix, cette affirmation perd un peu de sa valeur. On vous laisse le découvrir en vidéo…