10 jeux cachés sur Google pour vous amuser seul ou entre amis

Il est tout juste 18h. En cette journée pluvieuse, j’ai décidé de me rendre dans un café pour écrire. Une bonne façon de terminer ma journée de travail, dans un lieu assez calme et proposant une bonne connexion wifi. Sauf qu’aujourd’hui, le temps n’est vraiment pas avec moi. Il me reste une bonne heure de travail, mais voilà que le serveur m’explique que les intempéries ont eu raison de la connexion, et qu’il faudra attendre quelques dizaines de minutes avant que le wifi revienne.

Sur mon ordinateur, le moteur de recherche peine effectivement à afficher ses résultats. Et pour me le faire comprendre, Google me propose de jouer à un jeu. Vous le connaissez tous : il s’agit de T-Rex Run. Le célèbre petit dinosaure du mode hors-ligne, accessible en cliquant sur la barre d’espace. Un jeu des plus populaires et connus dans le monde, mais loin d’être le seul que Google a développé et caché dans son navigateur.

Découvrez 10 jeux cachés sur Google

Une idée m’est donc venue à l’esprit. Pour passer le temps ou simplement vous distraire, pourquoi ne pas passer en revue les différents jeux proposés sur Google ? Oubliez les Stadia et autres Apple Arcade, et voici dix jeux cachés sur Google, qui devraient pour la plupart vous surprendre.

Une sélection spéciale Halloween

Le mois de novembre vient de commencer, et il est fort probable que certains d’entre vous regrettent déjà Halloween. Cette période idéale pour les fêtes déguisées et les films d’horreur a également inspiré Google, qui a proposé plusieurs fois des jeux sur son moteur de recherche.

On pense notamment à Magic Cat Academy, accessible en cliquant sur ce lien (et sur le logo Google en suivant), mais également Great Ghoul Duel. Le premier vous demandera beaucoup de réflexe, et le second fera partie des rares à pouvoir être joués à plusieurs. On vous laisse découvrir.

2 jeux qui vous surprendront : Google Gravity et Breakout

Poursuivons notre sélection en évoquant deux jeux assez originaux dans leur accessibilité. Google Gravity pour commencer, reprend une version antérieure de l’affichage du moteur de recherche de Google. Cliquez ici, et redécouvrez la gravité terrestre, appliquée à une page web.

Le second jeu s’appelle Breakout, et fait référence à un célèbre jeu développé par Steve Jobs et Steve Wozniak, les créateurs d’Apple. Pour y accéder, faites une recherche sur Google Images, en tapant « atari breakout ».

2 jeux célèbres, accessibles très facilement

Pour les plus nostalgiques ou passionnés de jeu vidéo d’arcade des années 70 et 80, voici deux jeux cachés sur Google qui devraient vous permettre de divertir rapidement.

On ne le présente plus, Snake est certainement l’un des concepts de jeu les plus populaires du monde, et Google propose sa propre version. Pour y accéder, recherchez « snake » dans la barre de recherche, ou encore « google snake game ». Pas de téléchargement requis, ne nous remerciez pas.

Retour en 1980 avec Pac-Man. Le célèbre jeu qui vous demandera de l’adresse pour échapper aux petits monstres et récupérer le plus de points dans un labyrinthe est également disponible sur Google. Pour y jouer, recherchez simplement « pacman » sur le moteur de recherche.

Tuez le temps avec Solitaire

Vous l’aurez compris. Google est passionné des jeux cachés sur son moteur de recherche. Mais si l’on devait en retenir qu’un pour faire passer le temps, on choisirait très certainement « Solitaire », le fameux jeu de cartes disponible à un seul joueur, et permettant de faire augmenter ses capacités de patience. Sachez qu’il s’agit de l’un des tout premiers programmes que Google a proposé sur son moteur de recherche, et il est disponible en recherchant simplement « solitaire ».

Allez le plus loin possible avec T-Rex Run et Gnomes de jardin

On vous l’a déjà évoqué, T-Rex Run, le plus populaire des jeux quand votre connexion est mauvaise, est disponible très facilement, en cliquant sur la barre d’espace lorsque Google vous affiche un message d’erreur lié à votre connexion internet. Mais si vous aimez les jeux où le but est d’aller le plus loin possible, on ne peut que vous conseiller « Gnomes de jardin ». Le concept ? Une catapulte, plusieurs catégories de nains de jardin. Le but ? Lancer le plus loin, en utilisant les champignons au sol pour maximiser vos rebonds sur le sol.

Pour finir, prenez de la hauteur avec un simulateur de vol 3D !

Terminons cette sélection avec l’un des programmes les plus réussis de Google. En téléchargeant Google Earth, la version plus évoluée de Google Maps, cliquez sur l’onglet « Outil » et « Entrer dans le simulateur de vol ». Choisissez entre un avion de tourisme ou un F-16 pouvant aller au-delà de la vitesse du son, et découvrez les plus beaux paysages de notre planète.