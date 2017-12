Les 10 séries les plus téléchargées sur les sites de torrents en 2017

TorrentFreak fait le bilan de l’année avec une liste des séries les plus téléchargées. Game of Thrones est une fois de plus numéro un, suivi de The Walking Dead.

L’année 2017 sera bientôt finie et c’est l’heure du bilan un peu partout. Sur TorrentFreak, un média qui s’est dédié aux conflits sur la propriété intellectuelle et aux technologies peer-to-peer, on a dressé une liste des 10 séries les plus téléchargées via les sites de torrents.

« Nous avons compilé une liste des émissions télévisées les plus torrentées dans le monde (épisode unique) pour 2017. Le classement est compilé par TorrentFreak sur la base de plusieurs sources, y compris les statistiques rapportées par les trackers publics BitTorrent », écrit le média.

Sans surprise, Game of Thrones est une fois de plus la série la plus téléchargée (pour la sixième fois d’affilée), suivi de The Walking Dead, de The Flash et de The Big Bang Theory. Après The Big Bang Therory, trois nouvelles séries intègrent le Top 10 : Rick and Morty, Prison Break et Sherlock. Vikings, Suits et Arrow terminent ce classement.

Rang En 2016 Série torrentfreak.com 1 (1) Game of Thrones 2 (2) The Walking Dead 3 (4) The Flash 4 (6) The Big Bang Theory 5 (…) Rick and Morty 6 (…) Prison Break 7 (…) Sherlock 8 (7) Vikings 9 (9) Suits 10 (5) Arrow

Il est à rappeler que ce classement ne concerne que les téléchargements de vidéos via torrents, sachant qu’aujourd’hui, beaucoup d’internautes regardent également beaucoup de séries via les sites de streaming et de téléchargement direct illégaux.

Les classements comme celui-ci permettent de mieux comprendre le phénomène du piratage, mais il s’agit également d’un indicateur de popularité pour les séries.