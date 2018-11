A 11 ans, le fils du PDG de Google mine des crypto-monnaies

Lors d’une conférence organisée par le New York Times, le PDG de Google Sundar Pichai a fait une révélation quelque peu originale : son fils de 11 ans lui aurait confié utiliser l’ordinateur familial pour miner des crypto-monnaies. Une telle anecdote qui fait écho à celle de Serge Brin, fondateur de Google, qui racontait lui aussi avoir un fils passionné par les devises électroniques.

Il mine de l’Ethereum sur l’ordinateur familial

« La semaine dernière, je dinais avec mon fils et j’évoquais de quelque chose sur le Bitcoin. Il m’a corrigé en expliquant que je parlais en fait d’Ethereum – ce qui est légèrement différent ».

Il reconnait aussi volontiers que son fils de 11 ans mine de l’Ethereum sur l’ordinateur familial (que Sundar Pichai a lui-même fabriqué) et qu’il comprend mieux les devises virtuelles aux monnaies fiduciaires (fiat). S’en est suivi alors une longue discussion sur la monnaie papier et sur le système financier plus global.

Alors que le PDG de Google continue de garder ses distances avec les crypto-monnaies, ce n’est pas le cas du fondateur de Google Serge Brin qui lui accompagne son fils de 9 ans dans le minage de ces devises virtuelles. Ce dernier lui a même acheté un puissant PC de gaming pour faire tourner un miner d’Ethereum. S’il reconnait que les gains ont pour le moment été très limités, il s’enthousiasme plus généralement de l’essor du minage qui pourrait signer la « renaissance » de la technologie.

