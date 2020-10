120 jeux vidéo légendaires offerts avec le lancement de la version 7.0 de Recalbox

Il y a plus d’un an, nous vous parlions de la nouvelle mise à jour de Recalbox, un OS (système d’exploitation) totalement libre et gratuit, vous permettant de rejouer à une variété de consoles et de plateformes dans votre salon. L’année dernière, ce système devenait totalement compatible avec la fameuse Adaptive Controller de Microsoft (qui est une manette spéciale pour faciliter l’accès aux jeux vidéo aux personnes en situation de handicap).

Grâce à cela, c’était plus de 40 ans de jeux vidéo qui devenaient ainsi accessibles à tous. Aujourd’hui, Recalbox sort sa toute nouvelle mise à jour 7.0 qui repousse une nouvelle fois les limites du retrogaming.

Recalbox passe en 7.0 et offre 120 jeux vidéo mythiques

C’est donc dès maintenant que vous pouvez vous procurer l’OS libre, gratuit et open source dédié au rétrogaming de Recalbox dans sa toute nouvelle version en 7.0 ! Vous vous en doutez sans doute, cette nouvelle version apporte son lot de nouveautés et d’améliorations pour repousser une nouvelle fois les limites et le plaisir de votre voyage dans l’histoire du jeu vidéo. Parmi les améliorations les plus attendues, nous pouvons citer quelques exemples.

La version 7.0 est désormais un firmware, plus rapide et robuste que jamais

Cette nouvelle mise à jour est totalement compatible avec le dernier Raspberry Pi 4 (2/4/8Go, mais seul le 2Go est vraiment utile) et le NesPi4Case. Si vous souhaitez avoir des informations sur les étapes pour confectionner votre propre console, n’hésitez pas à consulter notre article juste ici.

Grâce à cette nouvelle mise à jour permet de configurer automatiquement plus de 80% des manettes USB/Bluetooth du marché.

Cette version 7.0 apporte également une dizaine de nouveaux systèmes émulés (portant à +100 systèmes désormais pris en charge !) dont les très attendus Atomiswave, NAOMI, NAOMI GD-ROM, Jaguar, Nintendo 64DD, OpenBOR, Solarus, EasyRPG, Amiga CD32 ou encore Naomi.

Vous disposez désormais d’un Gestionnaire de BIOS (corrects/manquants/incorrects) directement depuis le menu général, avec vérification automatique avant chaque partie.

Mais surtout, vous avez aussi plus de 120 jeux complets offerts et bien entendu légalement ! Certains en totale exclusivité pour les utilisateurs de Recalbox dont des jeux Master System, Game Boy, Intellivision, Megadrive, Atari 2600, Amstrad CPC, et bien plus encore !

La nouvelle version 7.0 vous réserve également de nombreuses autres surprises !

N’hésitez pas à vous rendre directement sur le site officiel pour avoir plus d’informations ! N’hésitez pas non plus à découvrir un LIVE sur leur chaîne Twitch dès maintenant pour découvrir cette nouvelle version avec les équipes de Recalbox.