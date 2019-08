13 Reasons Why : la saison 3 a-t-elle été spoilée par Netflix ?

La troisième saison de la série 13 Reasons Why se rapproche désormais d’une sortie attendues sur Netflix. Si la plateforme s’est décidée à modifier la première saison de façon fondamentale, la série semblait repartir sur de bonnes bases, si on en croyait le premier trailer choc qui a été dévoilé il y a quelques semaines. Netflix vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce sur les réseaux sociaux (à voir en bas de l’article). Mais celle-ci ne fait pas que des heureux.

13 Reasons Why spoilé avant la sortie ?

Pourquoi donc cette colère ? Certains fans sont convaincus que cette vidéo a déjà spoilé la série avant même que celle-ci ne soit diffusée. Pourquoi donc ? Tout simplement parce qu’on y apprend la mort d’un personnage : Bryce Walker. Le violeur des précédentes saisons va donc être tué.

Mais si vous avez lu nos précédents articles, vous savez en fait qu’il ne s’agi tpas d’un spoiler. C’est d’ailleurs ce qui dit Netflix en réponse aux internautes sur Twitter.

Ce n'est pas un spoiler, c'est l'intrigue de la saison 3. Tout simplement. Bisous. — Netflix France (@NetflixFR) August 14, 2019

CE N'EST PAS UN SPOILER ! — Netflix France (@NetflixFR) August 14, 2019

Ce n'est pas un spoiler, donc on va très bien. — Netflix France (@NetflixFR) August 14, 2019

En effet, l’idée de la saison 3 n’est pas de savoir qui va mourir. On le sait déjà. C’est Bryce Walker. L’intrigue de la saison 3 consiste à nous interroger sur qui est le tueur. Une démarche quelque peu similaire à la première saison, quand on savait que Hannah était morte, on s’interrogeait plutôt sur la culpabilité. Avec la saison 3 de 13 Reasons Why, Netflix nous rappelle encore que ce qui compte ce n’est pas tant le destination que le chemin que l’on prend pour y parvenir. En espérant que celui-ci en vaille la peine. C’est là le vrai enjeu, tant la deuxième saison de la série n’était clairement pas du même niveau que la première. Il faut donc redresser la barre ou bien se préparer à tourner la page…

BRYCE WALKER EST MORT. 13 Reasons Why saison 3, le 23 août. pic.twitter.com/yoQuZzYXhK — Netflix France (@NetflixFR) August 14, 2019