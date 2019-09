13 Reasons Why sera de retour pour une quatrième et dernière saison

Cela fait déjà quelques jours que la saison quatre de 13 Reasons Why est en ligne sur Netflix. Avant même son lancement, les fans se plaignaient d’un spoil au travers de la bande-annonce (vous cliquez sur ce lien à vos risques et périls). Le résultat a plu à beaucoup de fans, même si certains personnages n’ont pas eu le succès que les créateurs escomptaient probablement. Malgré ce succès en demi-teinte, le crédit de la série n’a pas été entamé auprès de la plateforme de streaming, et nous aurons donc bien droit à une quatrième saison.

13 Reasons Why fera son retour

Netflix a cependant également précisé qu’il s’agirait de la dernière. D’un point de vue du scénario, elle devrait suivre les personnages à travers leur dernière année à l’école.

En ce qui concerne les acteurs, on peut s’attendre que tous ceux qui sont encore vivants à la fin de la saison 3 (on ne vous en dit pas plus pour éviter les spoilers) seront au rendez-vous. Une chose est sûre en revanche, Netflix a déjà commencé le tournage de l’autre côté de l’Atlantique, en Californie plus précisément. Autant dire que l’on peut espérer quelques fuites dans les prochains mois. D’ici là, on prend son mal en patience.

On se souvient encore que les producteurs de 13 Reasons Why et Netflix avaient modifié fondamentalement la première saison, suite aux réactions très négatives du public. Reste à savoir si de nouvelles mises à jour de ce genre seront au programme. Après tout, à chaque nouvelle saison sa polémique. Affaire à suivre avant la mise en ligne du chapitre final des aventures des personnages de Liberty High School, courant 2020.