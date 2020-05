13 Reasons Why sur Netflix : la saison 4 se profile et vous allez sans doute pleurer

L’amour dure trois ans, selon la formule consacrée. Bonne nouvelle, comme on le sait désormais depuis plusieurs mois, avec 13 Reasons Why, on aura le droit à une quatrième et dernière saison pour boucler l’histoire. Mauvaise nouvelle en revanche, pour les fans la séparation s’annonce déjà déchirante. Il suffit de découvrir la bande-annonce mise en place pour Netflix pour s’en convaincre.

13 Reasons Why, l’heure de tourner la page

Si cette fois-ci, Netflix ne semble pas spoiler la future saison de 13 Reasons Why, l’objectif est clairement de faire fonctionner nos glandes lacrymales. Pour terminer l’histoire de Clay Jensen (Dylan Minnette), la plateforme de streaming semble tout mise sur l’émotion et le lien créé entre les spectateurs et les personnages de la série.

Cette bande-annonce se révèle paradoxalement chiche en images de la série elle-même. On a le droit à une musique et quelques plans, mais la majorité des images nous emmène toutefois dans les coulisses, entre tournages, répétition et lecture du script par les acteurs. On sent l’émotion se dégager dans ces images qui ont clairement été filmées avant le début de l’épidémie de coronavirus. Les acteurs se font aussi leurs adieux à cette occasion et cela se ressent. Dylan Minnette y est notamment accompagné par Alisha Boe (Jessica) et Brandon Flynn (Justin). Pour les amateurs de la série, la musique est celle qui accompagnait la musique entre Clay et Hannah dans la saison 1. Instant émotion…

Pour les fans, il va encore falloir s’armer d’un (petit) peu de patience. En effet, la quatrième saison de la série sera mise en ligne sur Netflix à partir du 5 juin. Autant dire que les séances de binge-watching doivent désormais être programmées. Du côté de l’histoire, on vous évitera les spoilers. Si vous n’êtes pas à jour, il est encore temps de vous rattraper…