15 technos, innovations, plateformes et services qui ont changé la décennie

La semaine dernière nous vous proposions un bilan essentiellement axé sur quelques chiffres qui ont marqué internet en 2019. Aujourd’hui, place à un bilan de la décennie qui s’achève ce soir, avec son lot d’innovations technologiques qui auront probablement eu influence majeure sur nos modes de vie.

Les technologies qui ont marqué la décennie



iPad

Premier sur la liste, et pour cause puisqu’il fut dévoilé début janvier 2010, l’iPad – puis les concurrents qui ont suivi – aura à coup sûr changé la façon dont nous consommons des contenus, puis avec l’iPad Pro, dont nous les produisons. S’il n’a pas encore remplacé le PC, il s’en est vendu plus de 400 millions depuis sa création, soit un rythme régulier de 40 millions par an. Pas mal pour un truc « qui ne servira à rien ».

Drones

Ils sont un peu les oubliés des bilans publiés ici ou là, et pourtant… Même si la technologie existait avant 2010, il faut dire que les premiers drones grand public sont arrivés en 2010 avec l’AR Drone de Parrot, puis surtout en 2013 avec la révolution DJI, qui avec son Phantom s’est rapidement imposé comme le leader incontestable du secteur, vampirisant un à un tous ses concurrents et devenant la référence dans le domaine, une sorte d’Apple du drone. Aujourd’hui, plus un documentaire, plus un reportage, plus un film ne contient ses images tournées par drone, même si le marché s’est tassé ces derniers temps en raison de réglementations souvent beaucoup trop contraignantes ayant fini par décourager les entrepreneurs les plus ambitieux du secteur. Le drone est l’illustration parfaite d’une technologie fabuleuse qui promettait des applications incroyables, et dont le développement a finalement été méticuleusement tué par quelques législateurs un peu trop zélés.

Voiture autonome (+ électrique et connectée)

La décennie qui s’achève aura aussi été celle de l’émergence des premières voitures autonomes, avec évidemment Tesla en fer de lance, suivi (et même parfois précédé sur certains points) par quelques marques qui ont fait de la Tech leur nouvel étendard, comme Audi, Volvo ou Mercedes. Idem pour la voiture électrique : si Tesla en est le leader incontestable, avec un savoir-faire unique, et une avance rendue possible par un stock de données phénoménal, les autres constructeurs se sont mis en ordre de marche, ainsi que les réseaux de recharge rapide, augurant des années foisonnantes sur ce secteur.

Objets connectés

On attend la 5G, mais n’oublions pas que du bracelet de fitness à la trottinette électrique en passant par la voiture ou les lunettes, la décennie a déjà avec la 4G vu nombre de nouveaux objets devenir intelligents grâce à une connectivité à internet. Et ce n’est que le début.

VR, immersion

La VR est parfois un peu la tarte à la crème de ce type de bilan. Car en dehors de quelques gamers fortunés, on a encore un peu de mal à en saisir les usages pour monsieur tout le monde au quotidien. Il faudra pour cela que les masque de VR soient moins chers, mins gros, plus faciles à transporter et utiliser, et qu’ils trouvent des usages en dehors des applications BtoB ou BtoC et du gaming.

Trottinettes électriques

Si la trottinette électrique n’est pas à proprement parler une invention, ni une innovation spectaculaire de la décennie, son amélioration et surtout la possibilité désormais d’en louer en free-floating avec géolocalisation est une vraie nouveauté, et a contribué à fortement modifier le rapport des citadins avec les déplacements urbains. Espérons qu’elles ne subissent pas le sort funeste des drones à coup de lois qui en détruiraient l’essentiel de l’intérêt.

4G

Pas de mobinautes sans une bande passante digne de ce nom. La 4G a tenu à peu près ses promesses, avec une belle couverture en France et à peu près partout dans le monde civilisé, à tel point que l’on peut entendre certaines voix qui s’élèvent ici ou là pour se demander si la 5G est véritablement utile, et si cette course à l’armement ne pourrait pas être consacrée à d’autres développements, technologiques ou pas.

Smartphones pliables

Apparus en 2019 avec dans le rôle du pionner Samsung et son Galaxy Fold, ce sera quitte ou double pour eux en 2020. Une technologie encore perfectible, chère et dont certains se demandent encore quelle en sera la réelle utilité. Personnellement j’y crois beaucoup et je guette avec curiosité les machines qui sortiront dans les prochains mois, à des prix probablement inférieurs à 1000 euros.

IA dans la photo

Vous avez remarqué ? Depuis quelques années, mais cela s’est vraiment amplifié en 2019, plus aucun fabricant de smartphone ne communique sur autre chose que les caractéristiques photo de ses appareils. La qualité et la diversité des fonctions d’image sont devenues pratiquement le seul critère par lequel on juge aujourd’hui un téléphone. Et pour améliorer ces fonctionnalités tous les constructeurs injectent de l’intelligence artificielle dans la gestion de l’image, afin de simuler de façon algorithmique les qualités des meilleurs appareils hybrides ou reflex. Prochaine étape en 2020 : la même chose, mais pour la vidéo.

FAIL : montres connectées

On ne peut conclure ce bilan techno sans évoquer en quelques mots le sujet épineux des montres connectées. On ne va pas se mentir, le marché n’a jamais vraiment décollé, la faute à une offre assez pauvre et qui n’a jamais vraiment fait rêver. Cela étant, Apple s’en sort pas trop mal avec l’Apple Watch, qui s’écoule à un rythme d’environ 25 millions d’unités par an, représentant à elle seule 50% du marché. Si vous voulez savoir dans le détail ce que j’en pense et pourquoi je pense que ça ne marche pas, ça se passe ici : Montres connectées, la grosse blague.