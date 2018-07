16 applications sur l’App Store pour profiter de l’écran OLED de l’iPhone X

Apple propose une liste de 16 applications disponibles sur l’App Store qui exploitent tout le potentiel de l’écran OLED de l’iPhone X.

L’écran OLED de l’iPhone X propose une qualité d’affichage bien supérieure aux écrans LCD des iPhone dits classiques. Pour profiter des noirs profonds offerts par l’OLED, Apple vous recommande une petite sélection d’applications optimisées pour l’écran de l’iPhone X.

Better, faster, stronger…

Il y a peu, Apple décidait de changer le design général de l’App Store. Grand bien lui fasse, puisque le nombre d’applications téléchargées a explosé par la même occasion. En plus de proposer une nouvelle interface graphique, Apple a également revu sa façon de communiquer autour de son magasin d’applications.

Nouvelle posologie

Ainsi, la marque propose quotidiennement des suggestions d’applications sous la forme de daily stories. Concentrant sa communication autour d’une seule application ou plusieurs, Apple a radicalement changé la façon dont l’on consomme nos applications iOS.

Back in Black

À ce titre, Apple a récemment publié une liste d’applications qui exploitent parfaitement l’écran OLED de l’iPhone X. Intitulée « Does This App Come In Black ?« , cette liste fait la part belle aux applications qui possèdent un mode nocturne. Très appréciés en situation de basse lumière, les modes nocturnes soulagent les yeux de la fatigue oculaire induite par les écrans.

#1 : Reeder 3, une application pour la lecture et le partage d’histoires

#2 : Bear, une application pour écrire, prendre des notes, coder et faire des croquis

#3 : Instapaper, une application pour lire l’actualité online et offline

#4 : Twitterrific 5, un feed Twitter ultra-personnalisable

#5 : Drafts 5, une application pour écrire, éditer et partager du texte

#6 : Calzy 3, une calculette qui garde vos calculs en mémoire

#7 : Just Press Record, une application qui enregistre et transforme vos fichiers audio en fichiers texte

#8 : Speedtest by Ookla, une application pour tester votre connexion internet

#9 : Wikipedia, l’encyclopédie en ligne n°1



#10 : Overcast, une application pour tous vos podcasts

#11 : Polarr Photo Editor, une application pour éditer toutes vos photos

#12 : Apollo for Reddit, une application pour surfer sur Reddit

#13 : Feedly, l’application par excellence pour votre veille

#14 : Anybuffer, une application pour stocker images, liens et documents à partager ensuite

#15 : Fiery Feeds, l’application parfaite pour suivre tous vos flux RSS

#16 : Grocery – Smart Grocery List, l’application pour faire vos courses

Vous pouvez retrouver toutes ces applications en téléchargement sur l’App Store à cette adresse.