Les 10 ans de l’App Store en statistiques

Pour les 10 ans de l’App Store, App Annie a réalisé un bilan de cette activité en mettant en évidence les applications les plus populaires, mais aussi les plus rémunératrices. On y découvre que même si le Play Store est partout de nos jours, c’est Apple qui tire le mieux son épingle du jeu dans l’univers des applications mobiles. Retour sur 10 ans d’App Store !

La poule aux œufs d’or

Prochainement, on pourra souhaiter un joyeux anniversaire à l’App Store d’Apple. Lancé le 10 juillet 2008, il va bientôt fêter ses 10 ans. Difficile de penser à une époque où il n’existait pas, tant lui et ses homologues sont entrés dans les mœurs aujourd’hui. Pour l’occasion, l’entreprise App Annie, spécialiste en analyse de données a réalisé une véritable compilation historique de l’évolution de l’App Store.

Une donnée très importante doit d’abord être rappelée. Si Android génère plus de téléchargements (70%), les dépenses sont en revanche beaucoup plus importantes sur l’App Store avec 66% du total. C’est la raison pour laquelle des jeux comme Fortnite donnent la priorité à iOS. A l’heure de choisir une plateforme, on donne bien sur la priorité à la plus rentable. A note que c’est en Asie – Pacifique l’on dépense le plus (60%) contre 14% pour l’Europe et l’Afrique et 27% pour l’Amérique.

Place aux jeux vidéo

Un coup d’œil sur l’App Store suffit pour s’en convaincre. Les jeux sont omniprésents. Ils représentent 77% des 4,5 millions d’applications en 2017. En 2011, ils représentaient 85% des 700.000’applications de l’App Store. Encore une fois, c’est une domination liées aux dépenses . Si les jeux ne représentent que 31% des téléchargements, ce sont en revanche 75% des dépenses. En résumé, peu de jeux sortent réellement leur épingle du jeu ( justement ! ), mais ceux qui y arrivent, touchent le jackpot. Fortnite aurait ainsi permis de gagner 100 millions de dollars sur iOS en 3 mois.

On vous propose de lire notre article publié le 03 juillet 2018 sur les 10 applications les plus téléchargées de tous les temps sur l’App Store, afin de mieux cerner cet aspect. Des informations également tirées de l’étude de App Annie.

En revanche, bien entendu les applications les plus téléchargées restent des grands classiques : Facebook, Messenger, Youtube. Toutefois, le classement des plus rentables est différent : Netflix, Spotify et Pandora Radio tiennent le haut du pavé. De quoi renforcer la croyance sur l’intérêt des abonnements mensuels.

Tinder se trouve en 5ème place de façon surprenante. On peut clairement dire que ses options payantes sont un succès. Le panorama pourrait toutefois complètement évoluer puisque les projections placent les dépenses sur l’App Store en 2022 à 75,7 milliards, soit 80% de plus qu’aujourd’hui ! Une vraie poule aux œufs d’or pour Apple…