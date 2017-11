20 ans après, les M&M’s viennent en aide au Père Noël

Quand le Père Noël ne peut plus distribuer les cadeaux, l’équipe des M&M’s accomplit sa mission. La suite d’une célèbre publicité de 1996.

Il y a 20 ans, le père Noël s’évanouissait en rencontrant les deux mascottes de M&M’s, Jaune et Rouge, dans une des maisons où il déposait les cadeaux pour les enfants.

Ce spot publicitaire sorti en 1996 et intitulé Faint avait à l’époque marqué les esprits. Aujourd’hui, nous découvrons la suite de cette publicité dans une nouvelle annonce réalisée pour la marque de bonbons chocolatés par CLM BBDO : Faint 2 : A Very Yellow Sequel !

M&M’s Jaune : le héros du Père Noël !

Dans un court métrage de 90 secondes, nous découvrons la suite de l’histoire. Après avoir vu le Père Noël s’évanouir devant les deux gros bonbons, Rouge est lui aussi tombé dans les pommes en rencontrant le barbu à la tunique rouge. Pour sauver le monde et accomplir la mission du Père Noël, Jaune décide donc de monter sur le traineau afin d’effectuer la distribution des cadeaux. Malheureusement, il s’agit de sa première expérience de Père Noël et de nombreuses familles n’ont pas reçu le bon cadeau. Pire, le centre de contrôle n’arrive plus à maitriser la situation.

Au petit matin, le Père Noël se réveille et constate la situation. Heureusement, la magie de Noël a opéré et cette maladresse est devenue un moment de partage car chacun a apporté le cadeau au bon destinataire.

Offrez des M&M’s à Noël

À la différence de la publicité de 1996, l’objectif ici n’est pas de mettre en avant le produit mais la marque tout en soulignant l’esprit de Noël : le partage et les rencontres. La morale de cette histoire est d’ailleurs écrite à la fin de la publicité : « Bring Everyone Together… ». C’est aussi l’objectif de M&M’s : rassembler tout le monde autour d’un sachet de bonbons.

Cette publicité de M&M’s, qui appartient au groupe Mars, sera diffusée sur de nombreux supports dans 15 pays différents à partir du mois de décembre. Aux États-Unis, elle a été lancée sur NBC depuis le 29 novembre, au moment où le sapin de Noël se trouvant au Rockefeller Center a été illuminé.