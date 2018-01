CES 2018: LG va présenter une TV OLED 65 pouces enroulable

Vous rêvez d’une télé qui sache se faire oublier dans le salon et ne prenne pas d’espace ? Découvrez le prototype de la TV OLED de 65 pouces enroulable de LG, à l’occasion du CES 2018.

C’est une innovation qui sent bon la science-fiction. On sait qu’elle va bien finir par arriver dans nos salons, mais on refuse d’y croire avant de l’avoir sous les yeux. LG a déjà présenté plusieurs prototypes de ses écrans flexibles, mais la dernière production de sa branche LG Display est vraiment convaincante.

L’écran flexible ultime de chez LG est enroulable !

Il s’agit donc d’un écran OLED de 65 pouces en définition 4K. Techniquement, c’est donc le standard actuel du marché. Sa spécificité, c’est sa base…. L’écran peut venir s’y enrouler une fois que vous l’éteignez, afin de ne plus occuper d’espace.

La date d’arrivée sur le marché est déjà connue depuis longtemps. LG table sur 2020 pour commencer à les proposer sur le marché. Toutefois, cela sera vraisemblablement un produit réservé au marché des professionnels dans un premier temps. Conçus à l’usine OLED P10 de Pangu, ces écrans sont le résultat d’un investissement de 8 milliards de dollars. On peut donc facilement imaginer que le prix devrait être très élevé au moment du lancement. LG parle ainsi de plus de 18.000 € pour ce modèle !

Il s’agit d’un type de produit à même de changer la façon dont nous percevons la télévision, le salon et même l’espace familial. L’omniprésence des écrans dans nos cadres de vie, pose parfois problème, notamment pour les moments en famille. La situation se trouve peut-être du côté de ces nouveaux écrans de LG. Et pour ceux qui ne veulent pas attendre aussi longtemps, le plus simple est peut-être de jeter un œil du côté des autres annonces de LG.

L’entreprise a notamment promis un écran OLED de 88 pouces avec une définition 8K. On parle aussi d’un vidéoprojecteur compact en Ultra HD 4K. Et tout ça, alors que le CES 2018 n’a même pas encore commencé….