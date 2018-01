CES 2018 : Des lunettes pour faire des LIVE Facebook, Instagram et YouTube en POV

C’est comme les lunettes Spectacles de Snapchat, mais pour publier des LIVE sur Facebook, YouTube et Instagram.

En 2016, Snapchat a lancé des lunettes connectées qui permettent de filmer des vidéos en POV puis de les poster directement sur le réseau social. Si le produit a fait un gros buzz au début, il s’est par la suite avéré être un flop, étant donné que Snap aurait perdu 40 millions de dollars à cause des invendus.

En tout cas, quoi qu’il en soit, une société pense quand même que des internautes seraient intéressés par un produit similaire, mais pour les autres plateformes (et elle n’a pas complètement tort, étant donné le succès des formats vidéo sur les réseaux sociaux).

Cette société, c’est Acton, plus connue pour ses skateboards électroniques, mais qui se lance dans des lunettes connectées baptisées ACE Eyewear. Equipées d’un APN de 8MP, d’une batterie qui tient 1,5 heures en enregistrement ou 80 heures en standby, ces lunettes disposent d’une connectivité WiFi et Bluetooth. Et elles permettent de filmer des live sur les réseaux sociaux, d’enregistrer des vidéos, et aussi de prendre des photos, le tout en toute discrétion. De plus, les ACE Eyewear sont protégées contre l’eau et la poussière.

Et ces lunettes sont déjà disponibles en précommande sur le site web du constructeur, pour 99 dollars (livraison cet été). Mais le prix normal serait de 199 dollars, selon notre confrère The Verge.

Comme beaucoup de société dans le hardware, ACTON profite du CES de Las Vegas pour faire connaitre son nouveau produit, d’après plusieurs médias américains.

Voici à quoi ressemblent les vidéos prises par ces lunettes.