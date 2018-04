Tap Bio, un service pour compléter votre Bio Instagram et intégrer des liens

Tap Bio est un service qui permet de créer un mini-site web personnalisé sous la forme de Story Instagram. Avec la possibilité d’associer d’autres réseaux sociaux et d’ajouter des liens, Tap Bio résout le problème du lien unique disponible sur la bio d’un compte Instagram.

Comme vous le savez certainement, les profils Instagram vous limitent à un seul lien sur votre profil. Une limitation gênante pour les personnes souhaitant rediriger leurs abonnés vers d’autres réseaux sociaux, blogs, ou boutiques. La plupart des utilisateurs d’Instagram ont trouvé la parade en modifiant régulièrement le lien de leur Bio, en redirigeant par exemple vers leur vidéo YouTube la plus récente, ou encore le dernier billet de blog publié.

Bio détaillée et carte de visite numérique

Un problème auquel le service Tap Bio semble avoir trouvé une solution simple et efficace. Ce service vous permet de créer une page personnalisée regroupant tous les liens que vous souhaitez partager en un seul endroit, comme par exemple vos comptes Twitter et YouTube, ou votre site web et blog. Le site reprend une présentation proche des Stories Instagram, avec un système de « cartes » à défilement horizontal, avec une première carte présentant votre profil, les suivantes étant personnalisables. Une idée très simple, et pourtant très pertinente, notamment pour les influenceurs ou entrepreneurs.

En partant d’un problème évident, Tap Bio cible un besoin très précis auquel les services de création de page personnelles tels que Squarespace ou Wix n’ont pas su répondre. Tap Bio répond à la problématique de la promotion de contenu et produits pour les influenceurs et entrepreneurs, qui utilisent Instagram pour se faire connaître, et vendre.

Historique de tout vos liens

En effet, il est impossible d’insérer un lien cliquable dans la description d’une photo. Le meilleur moyen de contourner ce problème est le fameux « link in bio » que l’on voit de plus en plus souvent sur les publications Instagram. Dans ce cas précis, Tap Bio peut donc également se comporter comme un répertoire de liens que vous avez partagé, qui concorde avec la chronologie de vos publications Instagram.

« Le fait que vous ne puissiez pas intégrer de liens dans les publication a contribué à la qualité de l’expérience (Instagram) », déclare Jesse Engles, PDG de Tap Bio. « Mais c’est un point faible pour les gens qui font la promotion de quelque chose, c’est-à-dire beaucoup de gens. »

Tap Bio est et restera gratuit, mais propose des formules payantes. Si vous n’avez besoin que de deux cartes (une carte de profil accompagnée d’une carte secondaire) limitée à un compte Instagram. Contre 5 $, vous aurez accès à 3 cartes supplémentaires, et pour 12 $ par mois, vous aurez droit à un nombre illimités de cartes et de lier jusqu’à trois compte Instagram.

