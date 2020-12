250 millions de dollars ont déjà été collectés grâce aux produits RED d’Apple

Aujourd’hui, lorsque vous voulez acheter un produit Apple, vous avez la possibilité de financer la lutte contre le VIH/Sida en achetant une version portant la marque (PRODUCT)RED au lieu d’une version classique. En effet, une partie des bénéfices réalisés grâce à ces appareils RED permet de financer la lutte contre cette maladie.

Et depuis cette année, le Fonds Mondial, qui collabore avec Apple dans le cadre de ce programme depuis 14 ans, soutient également la riposte à la pandémie de COVID-19 dans plusieurs pays d’Afrique. Par ailleurs, nous apprenons cette semaine que depuis le lancement de ce partenariat, les produits Apple RED ont déjà permis de collecter 250 millions de dollars.

Apple étend son partenariat et redirige les fonds vers la lutte contre la COVID-19

Sinon, Apple vient aussi d’annoncer une extension de son partenariat avec le Fonds Mondial. « Jusqu’au 7 décembre, Apple versera 1 $ pour chaque achat effectué avec Apple Pay sur apple.com, dans l’application Apple Store ou dans un Apple Store à la réponse COVID-19 du Fonds mondial », indique la firme de Cupertino dans un communiqué.

Et à titre provisoire, l’argent collecté grâce aux produits RED sera redirigé pour soutenir la riposte au COVID-19. « Apple propose une large gamme de nouveaux appareils et accessoires (PRODUCT) RED cette saison des fêtes, notamment l’iPhone 12 (PRODUCT) RED, l’iPhone 12 mini (PRODUCT) RED et l’Apple Watch Series 6 (PRODUCT) RED. Jusqu’au 30 juin 2021, Apple affectera 100% des recettes éligibles des achats de (PRODUCT) RED à la réponse au COVID-19 du Fonds Mondial pour aider à fournir des services et des traitements à certaines des communautés les plus vulnérables du monde », annonce Apple.

D’après celui-ci, l’argent collecté permettra de soutenir les systèmes de santé les plus affectés par la pandémie, ce qui contribuera à préserver les programmes lutte contre le VIH / Sida en Afrique subsaharienne. En substance, l’idée est de soutenir les systèmes de santé dans la lutte contre le COVID-19, afin que les programmes de lutte contre le VIH-Sida ne soient pas perturbés.

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, des fonds collectés grâce aux produits RED ont déjà été utilisés pour acheter des équipements de protection pour le personnel soignant, pour augmenter le contact tracing, ou encore pour financer le transport de traitements contre le VIH chez des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer à cause du confinement.

En tout cas, Apple fait ces annonces alors qu’il vient de lancer ses iPhone 12. Et les ventes de ces nouveaux appareils devraient exploser durant ce mois de décembre.