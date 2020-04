L’achat d’un iPhone SE rouge permet contribuer à la lutte contre le COVID-19

Depuis le début de la pandémie, Apple a enchaîné les annonces de dons et de fonctionnalités pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et avec le lancement de l’iPhone SE, la firme de Cupertino propose une option qui permet de contribuer à la lutte contre le COVID-19. Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, l’iPhone SE 2020 est disponible en trois coloris : blanc, noir ou rouge « RED ».

Et si vous choisissez la couleur rouge, ou (PRODUCT)RED, une partie des bénéfices « sera directement reversée au dispositif de riposte à la pandémie COVID-19 nouvellement créé par le Fonds mondial, qui procure des fonds à des pays ayant besoin d’équipements de protection individuelle, d’outils de diagnostic, d’équipements de laboratoire, de communications en matière de santé publique, de soutien des chaînes d’approvisionnement, etc., ainsi qu’à des subventions en matière de lutte contre le VIH/SIDA finançant des programmes de test, de conseil, de traitement et de prévention visant particulièrement à éliminer la transmission du virus de la mère à l’enfant. »

iPhone SE 2020 64 Go au meilleur prix Prix de base : 489 € Apple 489 € Consultez l'offre

On notera d’ailleurs qu’en plus de l’iPhone SE (PRODUCT)RED, Apple propose également des iPhone 11 et iPhone X, ainsi que d’autres accessoires portant le même label, et dont l’achat permet de contribuer à soutenir le projet (RED).

L’iPhone SE 2020 : un iPhone (plus) abordable avec une puce A13 Bionic

Doté d’un petit écran LCD de 4,7 pouces et avec un design très proche de celui de l’iPhone 8, l’iPhone SE 2020 est à la fois un smartphone compact et abordable. Sur le dos, il n’y a qu’une seule caméra et comme l’iPhone 11, l’appareil n’a pas encore de 5G.

Néanmoins, ce smartphone est équipé du même processeur A13 Bionic que l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Ainsi, même si la fiche technique est plutôt modeste, les performances sont comparables à celles des modèles dévoilés par Apple en septembre et qui coûtent plus cher.

Sinon, on notera qu’en plus d’avoir dévoilé le nouvel iPhone SE, Apple a également annoncé la commercialisation du clavier Magic Keyboard de l’iPad Pro. Équipé d’un pavé tactile, ce clavier permet de profiter de manière optimale des fonctionnalités de prise en charge de la souris sur iPad OS 13.4.