38000 étudiants patientent devant un gymnase pour obtenir un nouveau mot de passe

Victime d’une lourde cyberattaque, l’université de Giessen en Allemagne s’est vue obligée de changer le mot de passe de tous ses élèves. Ces mots de passe indispensables pour se connecter à leur boîte mail sont communiqués en main propre, sur une feuille de papier. Problème, près de 38 000 étudiants sont concernés par cette cyberattaque, l’attente risque d’être longue pour aller récupérer son mot de passe.

Après avoir réquisitionné le gymnase du campus, l’administration a invité les élèves à s’y rendre pour obtenir en main propre leur nouveau mot de passe. Depuis lundi, une file d’attente interminable arrive dans le gymnase. Si tout se passe bien, cette file d’attente devrait terminer d’ici vendredi après-midi. L’université de Giessen a invité tous ses élèves à se présenter avec un papier d’identité afin de recevoir un nouveau mot de passe sur une simple feuille de papier.

The University in Gießen, Germany had a security incident that required resetting the passwords of 38000 students. Students are lining up to get their new passwords on paper, after identity verification. More about the incident on the bottom of this page: https://t.co/uMBOi2MpJr pic.twitter.com/QEKcPMZ2Sk

