4GMoments d’Orange : vos longs trajets seront un peu moins longs

Il va se passer quelque-chose de spécial sur la route des vacances le 17 juillet. Il se dit qu’Orange et un groupe pop seraient de la partie…

Égayer les déplacements des français, voici l’une des nouvelles missions que s’est assigné Orange avec son réseau 4G et ses Happenings #4GMoments. Pour ceux qui ont une fâcheuse tendance à trouver le temps long dès qu’ils sont à bord d’un métro, d’un bus, d’un train ou d’une voiture sur la route, l’opérateur mise sur la qualité de son réseau 4G pour que ces derniers ne soient pas coupés du monde et puissent regarder des vidéos, écouter de la musique ou même diffuser des Live pendant leurs trajets.

En janvier 2016, j’avais eu la bonne surprise de constater que la 4G était enfin déployée et hautement disponible (et performante) sur un trajet que je fréquente souvent, la ligne TGV Lyon-Paris. Orange avait sans tambours ni trompettes installé le très haut débit mobile de porte à porte entre la Gare de la Part-Dieu et la Gare de Lyon. Un déploiement qui a probablement changé la vie de dizaines de milliers de TGVnautes, qui peuvent travailler, regarder des vidéos, ou même des films et des séries en streaming entre Paris et Lyon. Bon ok, ils ont moins d’excuses pour dormir, lire un bon bouquin en papier fait avec des arbres, ou même rêvasser.

Divertir les voyageurs grâce à la 4G

Orange s’est depuis réellement intéressé aux grands axes de circulation et de migrations. L’enjeu est d’autant plus crucial quand on sait que les français passent en moyenne 1h30 dans les transports par jour et sont un nombre croissant à consulter leur mobile pendant ces trajets (49% en 2017). Pour cela, Orange développe les #4GMoments, une série d’événements surprenants et inattendus qui se déroulent aux côtés des français dans les transports (métro, bus, train, autoroute…) et dans différentes régions en France.

Après un premier épisode le 11 juin dernier au cours duquel le danseur Maxime Dereymez surprenait les passagers du métro toulousain et les mobinautes avec une chorégraphie inattendue retransmise en direct vidéo sur les réseaux sociaux, un nouveau show inédit se produira aujourd’hui 17 juillet, sur la route des vacances cette fois. Pour ce nouvel épisode, Orange s’associe à OuiBus pour investir l’autoroute A63, qui compte parmi les treize autoroutes couvertes en 4G par Orange.

A plus dans le OuiBus

Pour ce show, un groupe pop ayant quelques hits à son palmarès s’invitera incognito à bord d’un OuiBus – avec qui Orange a noué un partenariat original – aux côtés de journalistes et de quatre influenceurs locaux pour un Happening qui se terminera sur une station d’autoroute à proximité de Bordeaux pour s’ouvrir à un public plus large, le tout animé par Emeric Berco, de Skyrock 16-20 et France O.

Regardez le teaser…

Bien sûr, ce showcase #4GMoments sera retransmis en live sur la page Facebook Orange. Si vous avez l’intention de prendre un OuiBus dans le coin aujourd’hui, ouvrez grands vos yeux (et vos oreilles) et préparez votre smartphone, il se pourrait que vous tombiez sur un moment hors du commun. Et hors du temps…