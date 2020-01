5 innovations qui retiennent notre attention au CES

5 coups de cœur du CES 2020 (spoil : il n’y a pas la 5G dedans). Posted by Presse-citron on Monday, January 6, 2020

Le CES a démarré hier pour trois jours de gadgetofolie.

5G, TV 8K, téléviseurs transparents ou déroulables, téléphones pliables, IA, e-santé… Vous avez déjà dû voir de nombreux articles un peu partout sur les tendances de cette édition. Du coup, plutôt que répéter ce que vous connaissez déjà aussi bien que nous, voici une petite sélection entre coups de cœur et tendances en devenir.

Automobile : Fisker crée la surprise



Avec plus de 650 exposants liés à l’automobile, le CES est devenu depuis des années l’autre salon de l’auto. BMW présente sa vision de la voiture « salon » autonome, qui deviendra réalité dans les prochaines lignes de la gamme dès 2021. Mais c’est un autre constructeur, bien plus jeune, qui retient aussi l’attention : Fisker, relocalisé en Californie, dévoile la Fisker Ocean, un SUV très réussi sur le plane esthétique, qui va venir jouer dans la cour des Tesla Model Y et autres Ford mustang Mach-E. Ses caractéristiques : un prix très attractif (37 499 dollars de base) et des performances exceptionnelles (0 – 100 km/h en 3 secondes, soit l’équivalent d’une Model 3 Performance. C’est en tout cas la promesse du constructeur. On pourra juger sur pièce à partir de 2021, date prévue des premières livraisons.

Smart home : tout la maison connectée (et surveillée ?)

La domotique n’est pas un truc très nouveau, mais avec la 5G, la promesse d’un habitat entièrement connecté, de la serrure au dévidoir de papier toilette en passant par le berceau du bébé, se concrétise inéluctablement. Tous les acteurs du secteur proposent leurs nouveautés, de TCL au français

VR : place aux produits légers

Même si les acteurs de la VR n’attendent plus vraiment le CES pour dévoiler leurs dernières nouveautés, il existe des innovations qui méritent un coup d’œil. C’est le cas de Mad Glaze GLOW, des lunettes de VR qui ressemblent réellement à des lunettes et non pas un masque de plongée ou de pilote de chasse. Pliables, à peine plus épaisses qu’une bonne vieille paire de Wayfarers, elles permettent de chausser sur son nez un écran sur lequel s’affichera tout ce que vous voulez : flims, internet, jeux, en fait tout ce qui s’affiche sur votre smartphone, en connectant celui-ci avec un simple câble USB-C. La promesse est vraiment tentante, surtout à un tarif débutant à 361 euros, mais c’est un projet Indiegogo, et les premières livraisons promises avant Noël n’ont pas commencé pour le moment, donc méfiance.

Oreillettes audio : l’audio augmenté

Il se pourrait bien que le secteur des oreillettes audio soit en pleine révolution, sous nos yeux, sans que l’on s’en aperçoive vraiment. Apple avait inauguré la danse avec ses AirPods, et désormais tous les autres suivent. De Sony à Samsung en passant par TCL ou le français Divacore, chacun a dans sa manche une paire d’oreillettes intelligentes, connectées, offrant un confort d’utilisation et surtout une qualité sonore avec annulation de bruit que l’on n’aurait pas crue possible dans d’aussi petits appareils il y a seulement quelques années.

NVEI (nouveaux véhicules électriques individuels)

Nous vous avons déjà présenté le Segway S-Pod, ce drôle de fauteuil suspendu pour ceux qui n’aiment vraiment pas marcher. Il y a aussi la nouvelle trottinette « intelligente » Segway Ninebot AIR T15. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés. La prise en compte de la protection de l’environnement et du changement climatique induisent de nouveaux comportements de déplacements individuels, plus agiles, à bord de machines essentiellement électriques, mais aussi à énergie musculaire, avec un point commun : connectivité et données.