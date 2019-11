Ford dévoile la Mustang Mach-E, sa première voiture électrique

Si pour vous, Mustang est synonyme de Bullit et de gros V8, il se peut que ce qui suit ne soit pas vraiment votre tasse de thé (ou votre flasque de bourbon).

Si en revanche le mot évoque la puissance et la performance, ne zappez pas, il va aussi en être question.

A l’occasion du salon automobile de Los Angeles (qui gagne chaque année quelques galons de plus sur ce secteur très disputé) et d’un événement simultané à Oslo, Ford vient de dévoiler cette nuit son premier modèle 100% électrique : la Mustang Mach-E.

Nous connaissions déjà le nom officiellement depuis quelques jours, juste avant qu’une grosse fuite relayée par certains médias ne permette de voir la bête sous tous les angles.

Avec cette Mach-E, et après quelques incursions dans l’hybride, Ford entre de plain-pied dans le monde du tout électrique, et il faut admettre que le constructeur américain le fait avec un certain panache. Car plutôt que de se contenter de jouer la sécurité en proposant une version électrique d’un modèle existant, à Détroit on a fait marcher la planche à dessin en partant d’une feuille blanche et presque vierge.

Feuille blanche car le projet est une pure création, presque vierge car Ford a fait le choix de s’appuyer sur la légendaire Mustang pour le branding de cette nouveauté. Un nom qui est pratiquement une marque à lui tout seul, avec un très fort pouvoir évocateur et une capacité intacte à envoyer du rêve par palettes de douze.

La première Mustang électrique, mais est-ce vraiment une Mustang ?

Alors qu’elle célèbre ses 55 ans, Ford élargit la famille Mustang en faisant entrer le célèbre coupé dans l’ère électrique avec la Mustang Mach-E, un tout nouveau SUV tout électrique né de la même philosophie qui avait inspiré le coupé sport le plus vendu dans le monde. Selon le constructeur, « la toute nouvelle Mustang Mach-E, entièrement électrique sera rapide; amusante et symbolise la liberté pour une nouvelle génération de propriétaires de Mustang. » Tout un programme.

Ford affirme avoir donné vie à la Mustang Mach-E grâce à un processus de développement entièrement axé sur les besoins et les désirs des clients. Le résultat est un SUV élégant qui offre une conduite et une tenue de route acérées, avec une technologie de pointe qui permettra à la Mustang Mach-E d’évoluer avec le temps.

Jusqu’à 600 kilomètres d’autonomie

Lorsqu’elle arrivera à la fin de 2020, la Mustang Mach-E sera disponible avec des options de batteries standard et à autonomie étendue, soit à propulsion arrière, soit à transmission intégrale avec moteur à aimants permanents. Équipée d’une batterie à autonomie étendue et en version propulsion, la Mustang Mach-E a une autonomie ciblée en mode électrique pur allant jusqu’à 600 km selon la procédure d’essai mondiale harmonisée WLTP. Dans les configurations à transmission intégrale à autonomie étendue, la Mustang Mach-E vise 337 chevaux (248 kW) et 565 Nm de couple.

Ford proposera également une version performance spéciale. La Mustang Mach-E GT sera capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, avec une puissance estimée à 465 ch (342 kW) et 830 Nm de couple.

Côté énergie, la Ford Mustang Mach-E dispose d’une capacité de recharge haute puissance qui permet d’obtenir une portée de 93 km en seulement dix minutes à une station de charge à haute puissance de type Ionity. Elle sera disponible en version standard (batterie lithium-ion 75,7 kWh) et en version longue portée (batterie 98,8 kWh), avec une autonomie WLTP ciblée jusqu’à 600 km (plus de 370 miles) en configuration propulsion. Conçue pour maximiser l’espace intérieur et contribuer à une dynamique de conduite optimisée avec un centre de gravité bas, la batterie est située au sol entre les deux essieux du véhicule. La batterie utilise un système avancé de chauffage et de refroidissement des liquides actifs pour réguler les températures afin d’optimiser les performances dans des conditions climatiques extrêmes et d’améliorer les temps de charge.

Étant donné que les propriétaires de véhicules électriques effectuent 80 % de leur recharge à la maison, Ford propose une solution Ford Connected Wallbox qui fournit jusqu’à cinq fois la puissance de charge d’une prise domestique typique – ce qui signifie que les clients peuvent ajouter une autonomie moyenne estimée de 62 km par heure de charge. Autre option, le câble Ford Home Charge, inclus avec le véhicule, peut ajouter une autonomie moyenne estimée à 14 km par heure en utilisant une prise domestique européenne typique. Le système de navigation connecté identifiera les points de recharge publics les plus récents pendant les trajets et incitera les propriétaires à recharger à l’endroit le plus pratique.

La performance n’a pas été oubliée

La Mustang Mach-E offre trois modes de conduite permettant de personnaliser la réactivité du véhicule, comme des commandes de direction plus sportives, l’éclairage ambiant, des sons accordés pour une expérience tout électrique authentique et des animations dynamiques qui sont liées au comportement de conduite.

Lors des accélérations, un nouveau système de traction intégrale Mach-E 4 applique le couple indépendamment sur les essieux avant et arrière pour optimiser la performance ainsi que la maniabilité sur le modèle propulsion.

« Que vous souhaitiez vraiment ressentir les performances de la Mustang Mach-E ou que vous recherchiez l’expérience silencieuse qu’offrent les véhicules électriques, la Mustang Mach-E exploite la puissance de l’électrification pour créer une expérience de conduite unique tout en conservant ce sentiment de liberté unique de la Mustang « , a déclaré Ted Cannis, directeur de ligne produit entreprise Ford, électrification mondiale.

La Mustang Mach-E sera disponible avec les tout nouveaux étriers en aluminium Flexira de Brembo, qui conservent la fonctionnalité d’un étrier fixe tout en étant conçus avec les dimensions d’un étrier flottant. La Mustang Mach-E GT est également équipée du système de suspension adaptative MagneRide.

« La Mustang Mach-E est l’un des véhicules les plus excitants que Ford ait jamais présenté, » a déclaré Stuart Rowley, président de Ford Europe. « Ce véhicule tout électrique est unique en son genre, mais il s’agit sans conteste d’une Mustang, et il arrive exactement au bon moment pour les clients européens. »

Une voiture « intelligente » à base de machine learning et de Cloud

Côté technologie et connectivité, la Mustang Mach-E présente pour la première fois le système de communication et de divertissement SYNC de nouvelle génération, qui utilise l’apprentissage automatique pour apprendre rapidement les préférences du conducteur et s’améliorer encore avec le temps, grâce aux mises à jour en direct. L’écran de 15,5 pouces de la nouvelle génération de SYNC et son interface simple éliminent les menus compliqués, ce qui facilite l’accès aux fonctions avec des commandes tactiles, par glisser-déposer et par pincement que chaque propriétaire de smartphone sera à l’aise avec.

Doté d’une connectivité dans le Cloud et d’une reconnaissance vocale conversationnelle, le système SYNC de nouvelle génération offre une puissance de calcul deux fois supérieure à celle de SYNC 3 pour faciliter et accélérer la navigation, la musique et la connexion d’un smartphone au véhicule. Le système introduit également la compatibilité sans fil avec les applications Apple CarPlay, Android Auto et AppLink des smartphones et des appareils mobiles.

La nouvelle génération de SYNC commence activement à s’adapter à vous dès que vous commencez à l’utiliser, en apprenant rapidement vos préférences et en faisant des suggestions personnalisées. Il peut suggérer d’aller au gymnase s’il apprend que les lundis sont des jours d’entraînement ou d’appeler à la maison si vous faites cela tous les jours après le travail. Le résultat est un assistant et une interface connectés au Cloud qui peuvent recevoir des mises par internet.

Alors on ne va pas se mentir, si l’on retrouve quelques traits caractéristiques de la Mustang comme notamment la signature lumineuse avant et arrière, et des hanches relativement généreuses, l’esprit de la Mach-E est toutefois bien différent puisque l’on a ici affaire à un SUV familial 5 places et 5 portes. Cela étant l’esprit « fastback » est conservé avec cette ligne de fuite en pente douce de l’arrière du pavillon qui confère à l’auto des lignes dynamiques et tendues de coupé, toutes proportions gardées dans l’esprit d’une AUDI Q8 ou d’un Cayenne Coupé.

Mais si ces dernières ont quelques similitudes en termes de profil, elles ne figurent certainement pas dans le viseur de la Mach-E en termes de concurrence. Pour retrouver une cible plus frontale, il faudra se tourner plutôt du côté de la future Tesla Model Y, dont la Ford semble une rivale très proche, tant en termes de dimensions, de différentes puissances et d’esprit général. D’ailleurs, si la Ford a été présentée plus de six mois après la Tesla, elle sera disponible plusieurs mois avant cette dernière puisque son arrivée en concessions est planifiée pour fin 2020, alors que la Model Y ne devrait pas arriver avant le printemps 2021.

Les tarifs de la Mustang Mach-E s’échelonneront de 48 990 à 69 500 euros selon le modèle et la version.

Avec ce positionnement esthétique, technologique et tarifaire, quelque chose nous dit que cette Mach-E pourrait rencontrer un certain succès, d’autant que les choses et les mentalités évoluent extrêmement rapidement en matière d’électro-mobilité, et que le paysage dans ce domaine ne sera plus du tout le même dans un an lors de son arrivée sur le marché que l’actuel.