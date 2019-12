500 000 Tesla sortiront chaque année de l’usine allemande

Lors des Golden Wheel Automotive Award, Elon Musk le CEO de Tesla a annoncé que la quatrième usine Tesla sera européenne, plus précisément dans la périphérie de Berlin. Selon d’autres informations, cette entreprise ne sera pas seulement une chaine de production, Tesla devrait y installer un pôle de conception et d’ingénierie. Cette usine devrait ouvrir ses portes en 2021.

Berlin devrait donc être un maillon essentiellement, autant que les usines déjà établies dans le Nevada, dans l’État de New-York, mais aussi cette de Shanghai en Chine. Le média allemand Bild relate que plus de 500 000 véhicules par an devraient sortir de cette usine. Sans parler du fait que cette plateforme permettra de créer 10 000 emplois, et sera aussi grande que 420 terrains de football.

Nächstes Ding nach Tesla – BASF baut in Brandenburg Fabrik für 500 Mio. Euro https://t.co/m0RkxmehgH — BILD (@BILD) December 10, 2019

De ce gigantesque bâtiment sortiront des batteries, des moteurs, mais aussi des véhicules complets comme la Model Y. La Model 3 devrait également y être produite, mais plus tard selon ce qu’indique le rapport. La presse allemande reste attentive à l’avancement de ces travaux pharaoniques, le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung a annoncé que le constructeur américain aurait investi 4 milliards de dollars dans cette usine.

Pour le moment, ni Tesla, ni Elon Musk, n’a tenu à réagir à l’article de Bild, encore moins aux chiffres évoqués par le média. Il ne serait pas étonnant que Elon Musk tweet à ce sujet dans les heures qui suivent.

On a évoqué le fait que des Model Y seront fabriqués dans cette usine européenne. À ce sujet, il semblerait que Tesla ait prit de l’avance sur la production de ces prochains véhicules. En effet, si le constructeur avait annoncé les premières livraisons pour fin 2020, il se pourrait quelles arrivent dès le premier trimestre de l’année prochaine. Nouvelle deadline ambitieuse ou véritable information de la part de Tesla ? Nous verrons cela très prochainement.