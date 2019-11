La quatrième usine Tesla sera proche de Berlin, en Allemagne

Elle sera « dans la région de Berlin ». Voilà qui est dit. À l’occasion des Golden Wheel Automotive Award, le PDG de Tesla Elon Musk a profité de sa prise de parole pour en dire plus au sujet de son gros projet européen. Une annonce qui fut attendue, mais peut-être pas de sitôt, alors que le 25 octobre dernier, l’homme avait déclaré dans une conférence téléphonique attendre la fin d’année pour s’exprimer.

Sans grande surprise, l’Allemagne sera bien le pays d’accueil de Tesla. Mais l’emplacement proche de l’aéroport de Berlin – à en croire les dires de la société – ne sera pas uniquement une chaîne de production. Le constructeur de voitures électrique y installera également un pôle de conception et d’ingénierie.

Une quatrième usine Tesla prévue pour 2021

La prise de parole d’Elon Musk fut également l’occasion de préciser les dates du calendrier du chantier. L’usine reste attendue pour 2021, une annonce surprenante de la part de Tesla. Au départ, l’usine européenne de Tesla aurait dû en révéler ses détails en 2017. Il n’est donc pas maladroit de penser qu’un retard a déjà été pris par la société.

Mais malgré cela, l’échéance de 2021 semble rester d’actualité, et les estimations de la marque se préciseront certainement pour une livraison en fin d’année. Les avancées devront donc aller vite, et Elon Musk prévoit déjà que la construction soit à un stade « bien avancé » d’ici un an. Il s’agira de la quatrième usine de Tesla, après les dernières constructions au Nevada et dans l’état de New York, mais également à Shanghai en Chine.

Des retombées économiques en France ?

Outre le calendrier des travaux et la localisation de l’usine, Tesla n’est pas vraiment revenu sur les détails liés à la production au sein de son usine. Néanmoins, ce n’est pas la première fois que Tesla prend la parole au sujet de sa Gigafactory 4, et avait déjà annoncé que « l’usine européenne devrait produire à la fois la Model 3 et la Model Y ».

Depuis l’annonce de Tesla, les médias français n’ont pas oublié de rappeler la déception de la localisation de l’usine. L’année dernière, Elon Musk avait effectivement créé beaucoup d’espoirs, en laissant entendre que l’emplacement de la gigafactory serait proche de la France. Le PDG de Tesla avait déclaré que « la frontière franco-allemande a du sens », ce qui laissait la porte ouverte aux rumeurs quant à de potentielles retombées économiques dans l’hexagone.

Mais le choix sera finalement plus éloigné, et profitera presque essentiellement à l’Allemagne et sa capitale. « Tout le monde sait que l’ingénierie allemande est exceptionnelle, et c’est en partie la raison pour laquelle nous implantons notre Gigafactory Europe en Allemagne », déclarait ouvertement Elon Musk.