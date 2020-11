5G : Huawei, Qualcomm et Oppo tirent tout le monde vers le haut

La 5G est (enfin) arrivée en France la semaine passée. Après avoir provoqué un vif débat au sein de la société la nouvelle technologie de communication sans fil prend peu à peu son essor et les grands constructeurs l’ont bien compris. Il suffit de (re) voir la conférence de présentation de l’iPhone 12 pour savoir que la 5G est un sujet crucial des générations à venir.

Et selon un rapport de la société incoPat, cité par le South China Morning Post, c’est Huawei qui fait le plus d’avancées dans ce domaine. En effet, la firme chinoise aurait fait 8607 demandes de brevets auprès des autorités. Uniquement en ce qui concerne les technologies 5 G. Plus impressionnant encore la firme chinoise est loin devant toute concurrence.

La concurrence, loin derrière

Qualcomm, l’entreprise californienne, deuxième de ce classement, n’a déposé « que » 5800 brevets sur la charge sans fil cette année. Et pour compléter ce podium, Oppo a effectué 5300 demandes de brevets en 2020.

Car il est clair que la 5G sera un tournant dans le marché des nouvelles technologies. Les entreprises et les états qui feront le mieux cette transition auront un avantage considérable sur les autres, plus en retard. Et ce sont les entreprises chinoises, Huawei en tête, qui ont travaillé les premières autour de cette nouvelle technologie. Mais depuis quelques mois, les relations très tendues entre la Chine et les États-Unis ont freiné l’élan de l’entreprise de l’empire du Milieu. En effet, un arrêté pris par le gouvernement Trump a empêché Huawei de commercer avec le pays de l’oncle Sam.

Pire encore pour Huawei, il leur est impossible de commercer et de faire affaire avec des firmes américaines. Ces dernières sont interdites de commercer avec « l’ennemi » chinois. Répercussion directe de cette interdiction, les nouveaux smartphones de la marque asiatique ne disposent pas des services Google, comme le Play Store.

Cette décision politique a mis à mal le développement de la 5G aux États-Unis que voulait entreprendre Huawei. Il est aujourd’hui même difficile de voir Huawei venir proposer ses antennes aux pays européens, qui, solidaires avec Washington, vont se tourner vers d’autres fournisseurs.

Huawei : l’acteur numéro 1 de la 5G

Mais ces restrictions n’empêchent pas Huawei d’avancer. La firme est l’une des plus actives en ce qui concerne la mise en place des spécifications techniques de la 5G, au sein du 3GPP.

Ce partenariat international vient de terminer en 2020 la mise en place de normes sur l’utilisation de la 5G qui devrait permettre la mise en place de la conduite autonome, les usines intelligentes ou encore la chirurgie à distance.

Bien que soutenu dans cette démarche à l’international par Ericsson et Qualcomm, le premier partenaire de Huawei n’est autre que l’état chinois lui-même. Ce dernier met tout en place pour que la 5G se développe le plus rapidement possible dans son pays, et Huawei sera le premier acteur à en bénéficier.

Il y a quelques semaines, le ministre de l’industrie chinois a annoncé la création de 700 000 stations en 2020. C’est plus que l’objectif initial fixé par Pékin. L’entreprise devrait ainsi dépasser Ericsson en termes de part de marché.