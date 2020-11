La 5G officiellement activée ce 18 novembre en France, mais…

L’arrivée de la 5G en France est mouvementée. Depuis les premières discussions, les parties concernées ont rencontré de nombreux retards —en partie à cause de la crise sanitaire mondiale. Il y a deux mois, les enchères ont été terminées, ce qui signifie que tous les blocs de fréquences ont été attribués aux quatre opérateurs que sont Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile.

C’est finalement Orange qui a obtenu la première place de ces enchères avec quatre blocs, contre trois blocs pour SFR et deux blocs pour Bouygues Telecom et Free Mobile. Cela a signé la fin de cinq tours d’enchères qui se sont déroulés sur plusieurs jours et qui devaient initialement avoir lieu au mois d’avril.

Encore une autorisation à obtenir pour lancer la 5G

Il y a deux semaines, les opérateurs ont été autorisés à lancer leur réseau 5G en France le 18 novembre. Initialement, il devait donc être lancé ce mercredi, sauf qu’une autorisation doit encore être obtenue avant que tous ne puissent utiliser la technologie sur la bande 3,5 GHz.

Tous ont obtenu le feu vert de l’Arcep, l’autorité de régulation des télécoms, mais ils doivent désormais attendre celui de ANFR (Agence Nationale des Fréquences). Le déploiement ne pourra pas se faire avant, mais il s’agit vraisemblablement d’une affaire de jours. En somme, cette date d’aujourd’hui est officielle, mais elle est plutôt symbolique que concrète. Pour l’instant, les opérateurs comme Orange tablent plutôt sur début décembre pour un véritable lancement de la 5G en France.

Ils devront également prévenir les maires des communes dans lesquelles la 5G sera lancée, ce qui n’est pas une mince affaire. Plusieurs d’entre eux semblent accueillir l’arrivée de cette nouvelle technologie avec scepticisme, comme un bon nombre de Français qui s’inquiètent des effets de celle-ci sur la santé. On suppose donc que le déploiement se fera progressivement selon les villes, comme cela avait déjà été le cas avec la 4G il y a plusieurs années.

En attendant, certains opérateurs ont déjà dévoilé leurs nouveaux forfaits mobiles 5G. C’était le cas d’Orange il y a quelques semaines, l’opérateur ayant levé le voile sur quatre nouveaux abonnements compatibles avec la technologie.