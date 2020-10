iPhone 12 et iPhone 12 Pro : quels sont les impacts de la 5G sur l’autonomie ?

Alors que les fabricants de smartphones Android ont commencé à proposer des smartphones 5G dès 2019, Apple a dû attendre plus longtemps avant de prendre en charge cette technologie. Mais ce mois d’octobre, Apple a finalement dévoilé ses premiers iPhone 5G : l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

La 5G permet d’accélérer la vitesse de connexion lorsqu’on utilise les données mobiles. Mais en même temps, celle-ci peut également avoir un impact sur l’autonomie. Et une étude réalisée par le site Tom’s Guide nous donne une petite idée de l’impact que le fait d’activer la 5G pourrait avoir sur l’autonomie de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro (pour rappel, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ne seront disponibles qu’au mois de novembre).

Pour tester l’autonomie de ces smartphones, le site a réglé la luminosité à 150 nits, puis a fait lancer un nouveau site toutes les 30 secondes, jusqu’à ce que la batterie soit à 0 %. Et d’après Tom’s Guide, lors de ce test, l’iPhone 12 est resté allumé pendant 8 heures et 25 minutes avec la 5G de l’opérateur américain AT&T activé.

Le test a ensuite été refait sur l’iPhone 12, mais en utilisant la 4G. Et cette fois-ci, l’iPhone 12 serait resté allumé pendant 10 heures et 23 minutes.

La même série de tests a été réalisée avec l’iPhone 12 Pro. Et avec la 5G (de l’opérateur T-Mobile), le modèle Pro serait resté allumé 9 heures et 6 minutes. Avec la 4G, l’appareil serait resté allumé pendant 11 heures et 24 minutes.

Des résultats à contextualiser

Si le test réalisé par Tom’s Guide permet de voir la différence entre la 4G et la 5G, ceux-ci ne sont pas nécessairement représentatifs de la façon dont on utilise nos smartphones. « Bien sûr, notre test de navigation sur le Web n’est qu’un moyen de mesurer l’autonomie de la batterie. Et nous savons que personne ne va surfer sur le Web pendant 10 ou 11 heures d’affilée. Mais ce test nous donne un moyen de comparer l’endurance sur plusieurs téléphones, même s’il s’agit d’un test éprouvant », explique le site.

Il est aussi important de noter qu’Apple a déjà pensé à mitiger l’impact de la 5G sur l’autonomie. En effet, les nouveaux iPhone profitent d’une nouvelle fonctionnalité appelée Smart Data. Comme l’explique Apple, cette fonctionnalité « prolonge l’autonomie de la batterie en évaluant intelligemment les besoins en 5G et en adaptant en temps réel l’utilisation des données, la vitesse et la puissance. »