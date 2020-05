5GBioShield : cette clé USB qui « protège de la 5G »… est une arnaque (évidemment)

Une clé USB pour se protéger de la 5G ?

Le déploiement du réseau 5G approche en France, et nombreux sont ceux qui craignent les retombées, pour la santé, de ce réseau mobile nouvelle génération. Si on trouve depuis quelques années déjà sur le marché des appareils qui réduisent les ondes, du côté de chez 5GBioShield, on a décidé de lancer une clé USB, capable (en théorie) de protéger toute la famille des vilaines ondes 5G.

La clé 5GBioShield revendique pour cela la présence à bord d’un puissant « catalyseur nanocouche holographique », capable de réduire les effets néfastes d’un « rayonnement électrique déséquilibré ». Selon le constructeur : « La clé USB 5GBioShield est le résultat d’une recherche de plusieurs décennies dans plusieurs pays. Le diamètre de fonctionnement de la clé active protège et harmonise une maison familiale complète. »

Une clé mise au point par un professeur-chercheur et par un pharmacien clinicien spécialisé (Jacques Bauer, ça ne s’invente pas…) en santé environnementale, de quoi rassurer les clients sur la qualité de ce produit, qui ne nécessite même pas d’être connecté à un quelconque port USB pour fonctionner.

Pourtant, et comme on pouvait s’y attendre, la clé 5GBioShield n’est rien d’autre… qu’une clé USB. En effet, désossée par Pen Test Partners, la 5GBioShield se révèle être une clé USB de 128 Mo (seulement), et rien de plus.

Une escroquerie plutôt bien menée, puisque la 5GBioShield est tout de même affichée au tarif de 315 euros l’unité, avec également un bundle contenant 3 modèles, et affiché au prix remisé de 885 euros. Alors certes, la 5GBioShield promet de « restaurer la cohérence de la géométrie des atomes, ce qui permet une parfaite induction des forces de vie, en (re) créant une cohérence cardiaque, via le support plasmique et l’interactivité », mais cela n’en reste pas moins une arnaque pure et simple.