6 Underground sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Vendredi 13 décembre, un nouveau film très particulier à fait son apparition sur Netflix. 6 Underground, le dernier projet de Michael Bay, le roi des explosions inutiles à Hollywood, qui dirige un casting plutôt séduisant dans lequel on trouve Ryan Reynolds, Ben Hardy, Dave Franco ou encore Mélanie Laurent. Ce film mérite-t-il que vous y consacriez les 128 minutes qu’il dure ? On fait le point, mais attention, il y a quelques spoilers sur la suite.

6 Underground, du potentiel mais rien d’autre

Soyons honnêtes, si vous cherchez un film qui vous incitera à la réflexion, qui mettra en action plus de deux neurones simultanément, mieux vaut tout de suite passer votre chemin.

Dès le début, Michael Bay annonce la couleur. Il n’a rien perdu à son style qui laisse une large place à l’exagération et à la folie visuelle. On y suit donc un groupe de « fantômes », des individus qui ont simulé leur mort afin de pouvoir régler ce qui ne va pas dans ce monde. Derrière un millionnaire un peu fou (Ryan Reynolds), un groupe qui inclut une espionne, un tueur à gages, un médecin, un sniper ou encore un pilote. L’ensemble cherche à nous divertir, à casser perpétuellement ou presque le rythme mais sans y parvenir. On retiendra surtout le gore à toutes les sauces, les placements de produits exacerbés et un Ryan Reynolds qui semble trop souvent à contre-emploi. Pire encore, malgré la simplicité de l’histoire, le montage parfois maladroit nous perd régulièrement. Si on apprécie les emprunts occasionnels à l’univers du jeu vidéo, entre ralentis et caméras subjectives, la vision occidentale et caricaturale du monde incite a espérer que la fin arrive vite.

Désormais, il ne nous reste plus qu’à craindre le pire tant la fin du film ouvre la porte à une suite. On préférerait autant s’en passer. Et si, malgré tout, vous hésitez encore à vous lancer dans le film, découvrez ci-dessous la bande annonce du film.

