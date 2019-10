Raising Dion sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, comme pour nos critiques de Living With Yourself, Marianne ou encore I-Land, cet article contient de légers spoilers sur la série Raising Dion, disponible sur Netflix. Vous lisez donc à vos risques et périls.

L’époque est aux super-héros. Marvel, DC Comics ou encore The Boys sur Amazon, il y en a pour tous les goûts. On aurait d’ailleurs presque tendance à penser que plus rien ne peut désormais nous surprendre. Mais, la série Raising Dion, produite par Michael B. Jordan (qui joue aussi) réussit à donner une nouvelle tonalité. On fait les présentations.

Raising Dion, attachant et surprenant

Dans cette histoire adaptée du comic book de Dennis Liu, on suit donc l’histoire de Dion, âgé de 7 ans, joué par Ja’Siah Young et de sa mère Nicole Reese-Warren, incarnée par Alisha Wainwright. Le père est mort de façon accidentelle et les deux se débrouillent comme ils peuvent pour vivre. C’est alors que la jeune mère de famille découvre que son fils a des pouvoirs, il est notamment capable de faire voler des objets. Au fur et à mesure de la série, il va dévoiler de nouveaux pouvoirs comme la téléportation, l’invisibilité ou encore la capacité d’envoyer des rayons d’énergie.

Là où on peut craindre une histoire « origines » d’un super-héros, comme on en a déjà vu et revu, Raising Dion réussit à se démarquer complètement, avec une atmosphère touchante, presque familiale, très bien servie par un casting réussi même pour les seconds rôles (coup de chapeau à Sammi Haney/ Esperanza, la side-kick de Dion).

Bien sûr, la série est encore loin d’être parfaite et manque clairement de rythme, s’essoufflant clairement par moment. Si vous cherchez une bonne raison d’aller jusqu’au bout, le dernier épisode est clairement une perle. On attend déjà la saison 2, en espérant que Netflix aille plus loin.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce pour voir ce qu’il en est visuellement.

Et si vous voulez vous lancer dans la série, c’est sur ce lien là que ça se passe.