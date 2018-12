Les 7 vidéos YouTube les plus détestées de tous les temps

Le 6 décembre, YouTube partageait sa vidéo Rewind 2018 sur sa plateforme de vidéo, soit huit minutes d’images chargées de résumer l’année sur le point de se terminer. Néanmoins, les internautes n’ont pas apprécié l’idée, si bien que le YouTube Rewind 2018 s’est rapidement hissé à la tête des vidéos les plus détestées de l’année. Là où elle cumulait plus de 8 millions de pouces rouges il y a deux jours, elle a récemment passé la barre des 9,7 millions, pour seulement 2,1 millions de pouces bleus. Juste derrière le top 1 du classement des vidéos les plus détestées de tout les temps.

7 – Rebecca Black – Friday

Septième de ce classement, la chanson Friday est une ode au dernier jour de travail de la semaine. Mise en ligne en 2011, la vidéo compte presque 128 millions de vues pour 3,3 millions de pouces rouges.

6 – Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

Chanson de l’été 2017, Despacito aura définitivement fait le tour de nombreuses villes du monde avant de s’éteindre doucement une fois le mois de septembre arrivé. Malgré tout, la chanson revendique sa place dans ce classement avec 3,6 millions de pouces rouges, 31 millions de pouces bleus et plus de 5 milliards de vues, ce qui fait d’elle l’une des vidéos les plus vues de YouTube. Elle est également la première vidéo de la plateforme a avoir dépassé les 3 milliards de vues, puis les 4 et les 5.

5 – PewDiePie – Can this video get 1 million dislikes?

Comme l’indique le nom de la vidéo, avoir des pouces rouges était définitivement le but de PewDiePie, qui a atteint son objectif, et bien au-delà. Partagée il y a deux ans, la vidéo cumule 3,7 millions de pouces rouges pour 15 millions de vues.

4 – Official ‘Call of Duty: Infinite Warfare’ Reveal Trailer

Mis en ligne en 2016, le trailer de Call of Duty n’aura pas suscité l’intérêt de sa communauté, et bien au contraire. En effet, la vidéo de plus de trois minutes rassemble 3,7 millions de pouces rouges pour seulement près de 600 000 pouces bleus.

3 – Jake Paul – It’s Everyday Bro (Song) feat. Team 10

Encore une chanson dans ce top, et non des moindres. Partagée il y a un an, la vidéo réalisée par le frère de Logan Paul compte plus de 220 millions de vues, pour 4 millions de pouces rouges et un peu plus de 2,6 millions de pouces rouges. Selon les commentaires, il semblerait que les utilisateurs de YouTube n’aient pas apprécié que Jake s’en prenne à PewDiePie au détour d’une punchline, sachant que le YouTubeur suédois peut compter sur la plus grosse communauté au monde.

2 – Youtube Rewind 2018: Everyone Controls the Rewind

Comme précisé plus haut, le Youtube Rewind 2018 n’a définitivement pas plu aux utilisateurs de Twitter, malgré le fait qu’il s’agisse d’un récapitulatif de l’année montrant de nombreux YouTubeurs à travers le monde. Beaucoup se sont plaints de ne pas voir de créateurs de contenu pourtant particulièrement connus, à l’exemple de PewDiePie, Logan Paul ou encore Shane Dawson. En France, c’est le YouTubeur Cyprien et ses 12 millions d’abonnés qui est absent de la vidéo.

1 – Justin Bieber – Baby ft. Ludacris

C’est finalement Justin Bieber qui se hisse à la première place de ce classement, avec la chanson Baby, dévoilée sur YouTube au mois de février 2010. Avec plus de deux milliards de vues, elle cumule 10 millions de pouces bleus… Pour 9,8 millions de pouces rouges. Compte tenu de la vitesse avec laquelle le Youtube Rewind 2018 accumule les pouces rouges, il ne serait pas étonnant que Bieber se fasse bientôt dépasser par le deuxième de ce top.

Source