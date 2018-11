Tesla Model 3 : les indices s’accumulent en faveur de premières livraisons internationales début 2019

Attention : sujet hautement spéculatif, qui rappelle l’effervescence des premières heures des rumeurs sur l’arrivée de l’iPhone en Europe en… 2007.

Après d’interminables mois (années pour certains) d’attente, les premiers clients chinois de la nouvelle Tesla Model 3, disponible depuis juillet 2017 aux USA, puis au Canada, pourraient enfin recevoir leur voiture en mars prochain.

C’est en tout cas ce qu’indique un tweet d’un certain Vincent, généralement bien informé, qui précise que l’une de ses relations en Chine venait de recevoir un email de notification de livraison en mars 2019.

Breaking: Tesla might be ready to deliver Model 3 to China 🇨🇳, friend of mine received delivery notice, March 2019 $TSLA #Model3 pic.twitter.com/wMZ7RJurrZ — vincent (@vincent13031925) 5 novembre 2018

Même si aucune preuve de la véracité de cet email n’est pour le moment fournie, cette information ne serait pas surprenante, et pourrait également et indirectement concerner les clients européens. Car au-delà de ce simples suppositions dont il est difficile de vérifier pour le moment le bien fondé, on sait déjà de source sûre (Tesla himself) que les livraisons européennes de la Tesla Model 3 commenceront début 2019. Même si Tesla ne communique pour le moment invariablement que sur une fenêtre assez large (« premier semestre 2019 »), ceux qui ont réservé leur Model 3 voient s’afficher sur leur compte Tesla un très encourageant « Début 2019 » dans la section « Estimez vote date de livraison ». Il y est également précisé que les livraisons se feront en fonction de la date de commande, ce qui rassurera ceux qui s’interrogeait sur le respect de la chronologie des réservations. Enfin, il s’agit peut-être juste d’un bug, mais au moment où j’écris ces lignes, l’estimation de la date de livraison n’est plus disponible et pointe sur une page d’erreur.

Des numéros de série « Europe » déjà enregistrés

D’autre part, le compte Twitter Model 3 VINs, qui recense les données sur les codes de production Tesla (VIN : Vehicle Identification Number, ou le numéro d’identité unique d’une voiture au moment de sa fabrication) indique que sept nouveaux VINs européens viennent d’être déposés (33 au total depuis août 2018).

La prochaine étape ? Tous les clients Tesla la connaissent : surveiller ses emails et le site Tesla en quête de la mise en ligne du configurateur pour les clients hors USA. Le configurateur qui sera le signal officiel de l’ouverture des commandes, et donc des livraisons, avec cette fois un tarif et une date.

Tous ceux qui suivent cela de près misent sur novembre…