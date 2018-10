Tesla Model 3 : ouverture des commandes en Europe avant la fin de l’année, et premières livraisons début 2019 !

Non seulement Tesla n’a pas fait faillite en juillet 2018 comme le prévoyaient la plupart des « experts », mais la marque californienne vient d’annoncer avoir renoué avec les bénéfices au cours du troisième trimestre. Dans un communiqué détaillé publié hier (PDF), Tesla indique avoir dégagé un profit de 311.5 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 6.82 milliards de dollars. Précisons que la totalité de ce chiffre d’affaire – et de ce bénéfice – ne concerne pas exclusivement les activités automobiles de Tesla, qui représentent à elles seules 6.09 milliards.

Tesla attribue majoritairement ce résultat positif au véritable carton réalisé depuis son lancement par la Tesla Model 3 dont plus de 56.000 exemplaires ont été écoulés au cours du trimestre concerné. Après de nombreuses difficultés essentiellement liées à la production et à la logistique, la fabrication de la Tesla Model 3 semble afin avoir atteint son rythme de croisière puisqu’elle est désormais produite à plus de 5.000 unités par semaine, ce qui était l’objectif initial défini par Elon Musk.

Un rythme qui a permis à Tesla de stopper son dispositif de « réservations » aux USA pour passer directement aux commandes fermes début juillet 2018. Sur les 455.000 réservations de Model 3, seulement moins de 20% ont été annulées (ce qui induit théoriquement le remboursement immédiat des 1000 dollars d’acompte).

Les premières livraisons de la Tesla Model 3 en Europe début 2019

Au-delà de ces chiffres encourageants, la très bonne nouvelle concerne cette fois (enfin) les clients hors Amérique du Nord de Tesla, puisque dans le même communiqué, le constructeur indique qu’il prévoit de prendre les commandes fermes pour le Model 3 en Europe avant la fin de l’année, pour des livraisons qui devraient débuter début 2019. Rappelons que jusqu’à très récemment, la communication officielle de Tesla sur la disponibilité du Model 3 en Europe se bornait depuis plusieurs mois à « premier semestre 2019 ».

« Le marché des berlines haut de gamme de taille moyenne en Europe est plus de deux fois plus important que le même segment aux États-Unis. C’est pourquoi nous sommes excités d’introduire le Model 3 en Europe au début de l’année prochaine. L’accueil au Mondial de l’Auto de Paris ainsi qu’au Goodwood Festival of Speed a été très chaleureux. fort. Nous prévoyons commencer à prendre des commandes en Europe et en Chine pour le modèle 3 avant la fin de cette année. »

Une très bonne nouvelle donc pour ceux qui ont réservé leur Model 3 depuis plusieurs mois (voire années), et qui auront probablement la bonne surprise d’accéder dans les prochaines semaines au configurateur version européenne, et pourront ainsi transformer leur réservation en commande ferme. Il ne reste plus qu’à espérer pour eux que la chronologie des réservations sera bien respectée afin que ceux qui ont réservé leur Model 3 dès l’annonce au printemps 2016 soit servis en premier…