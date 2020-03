A cause de cet équipement, des millions de voitures exposées au vol

« Vous réduisez la sécurité à ce qu’elle était dans les années 80 » avertissait Flavio Garcia, un professeur d’informatique à l’université de Birmingham. En collaboration avec d’autres experts de l’université britannique et de la KU Leuven en Belgique, l’homme vient de révéler une affaire qui ne va pas faire de la publicité aux plus grandes marques automobiles asiatiques.

Cette semaine, Toyota, Kia et Hyundai ont été exposées à une vulnérabilité au niveau de leur système de déverrouillage et d’allumage par clé mécanique à puce. Après les technologies entièrement numérisées, c’est au tour des systèmes plus classiques à attirer les informaticiens malveillants. Pour prévenir d’un risque exposant plusieurs millions de véhicules au vol, les chercheurs universitaires ont contacté les marques.

Un système mal utilisé

Contrairement aux attaques de relais qui exploitent les clés radio des nouveaux systèmes automobiles high tech, cette nouvelle technique rendue publique aujourd’hui est bien plus complexe. Mais elle met sur le devant de la scène des millions de véhicules. Selon les chercheurs, les trois marques asiatiques concernées utilisent toutes un système de Texas Intsruments baptisé DST80.

En se dotant d’un lecteur/émetteur bon marché et acheté sur eBay, les chercheurs sont arrivés à recueillir suffisamment d’informations pour connaître le cryptage secret de la clé. Dans leur rapport, ils expliquent que Texas Instruments n’y est pour rien, et que la vulnérabilité vient plutôt d’un mauvais usage par ces marques, qui utilisent des cryptages très simples.

Chez Toyota, le code de cryptage reprend en grande partie le numéro de série du véhicule. Un cryptage basique pour ne pas dire ridicule, d’autant plus que la voiture transmet ouvertement ce numéro, qui pouvait donc être récupéré directement avec le récepteur des chercheurs.

Chez Kia et Hyundai, les facilités de compréhension du cryptage n’ont pas été détaillées, mais les experts expliquaient que le niveau de cryptage s’élevait à 24 bits de caractères aléatoires, alors que le système de Texas Instruments propose bien de générer des caractères en 80 bits. « Vous réduisez la sécurité à ce qu’elle était dans les années 80 » déclarait le professeur d’informatique Flavio Garcia, de l’université de Birmingham.

Les véhicules concernés

Nos confrères de WIRED ont tenté de contacter les trois constructeurs pour qu’ils puissent commenter cette trouvaille. Pour le moment, seul Toyota a répondu, en indiquant uniquement que l’ensemble des véhicules pointés du doigt n’étaient pas commercialisés aux États-Unis.

Ces véhicules concernés ont été recensés dans une liste visible ci-dessus. Chaque modèle touché y est inscrit, en fonction de son année de production. Chez Toyota, on peut retrouver les Corolla, RAV4, Auris et Yaris. Chez Kia, la présence des très populaire Optima et Rio, ou encore les i10, i20 et i40 chez Hyundai.