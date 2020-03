À cause de Google, vous pourrez bientôt être accusé de cambriolage

Difficile à croire, mais l’on peut, en 2020, être accusé de cambriolage à cause d’une simple application fitness. En début d’année, le Floridien de 30 ans Zachary McCoy a été pointé du doigt en tant que suspect potentiel d’une affaire de cambriolage dans la ville de Gainesville située au nord d’Orlando. Les faits remontaient 10 moins en arrière.

Sa seule erreur : avoir laissé ses données de localisations activées lors de sa sortie habituelle en vélo. Des traces numériques que la police locale a demandé à Google, afin de vérifier la localisation précise de l’individu à ce moment-là. Une histoire qui aurait pu se limiter au simple fait divers, mais qui en dit long sur la place actuelle de la technologie, jusque dans le travail des enquêteurs.

« Une peur très profonde »

L’histoire pourrait faire l’objet d’un épisode dans la série Black Mirror de Netflix. En s’apprêtant à partir au travail, Zachary McCoy ouvrit une lettre trouvée dans son courrier, et envoyé de la part de Google. En cet après-midi de janvier, le Floridien était loin d’imaginer ce qu’il allait y lire. Le géant de Mountain View souhaitait lui informer que la police de Gainesville leur avait demandé d’accéder à ses données de localisation suite à un « mandat de clôture ».

Google indiquait ainsi à cet homme qu’ils allaient divulguer les informations sauf s’il s’y opposait dans les sept jours suivants la réception du courrier. Pour pouvoir se défendre, l’homme devait passer devant le tribunal. « J’ai été frappé d’une peur très profonde », se souvenait McCoy en retraçant l’histoire à nos confrères de NBC News.

« Je ne savais pas de quoi il s’agissait, mais je savais que la police voulait obtenir quelque chose de moi » poursuivait le Floridien dans le recensement des faits. Finalement, en se rendant au tribunal avec un avocat, l’homme a rapidement compris qu’il s’agissait de son passage près de la maison en question, lors de sa sortie habituelle à vélo. En laissant les données de localisation activées de son application de fitness RunKeeper, l’homme avait laissé ses traces juste à côté du lieu cambriolé à trois reprises ce jour-là.

Un « mandat de clôture » de plus en plus en vogue

L’homme a finalement été blanchi en tant que suspect. La procédure de la police locale n’est pas la première du genre, et on constate d’ailleurs une croissance exponentielle de son recours. Entre 2017 et 2018, une hausse de 1500 % de mandats de clôture a été enregistrée, se confirmant avec une augmentation de 500 % entre 2018 et 2019.

Les accusations ne sont pas toujours de nature d’un simple vol. En 2019, le New York Times avait révélé un mandat de clôture qui avait mis sur le devant de la scène une innocente située non loin d’un crime. Jorge Molina, qui avait ses données de localisation activées au moment d’un homicide en 2018, avait dû attendre que de nouvelles preuves sur le bon suspect se confirment. Pendant ce temps, elle ne pouvait s’en prendre qu’à son téléphone, qui l’a mettait dans une situation inconfortable. Qui aimerait vraiment être accusé de crime à cause de son smartphone ?