Android 10 : dans 50 % des cas, les utilisateurs refusent que leurs géolocalisations soient utilisées en permanence

Le saviez-vous, sur certaines applications mobiles, il est possible que le choix des publicités qui s’affichent soit fait en fonction de votre emplacement précis. Mais lorsque ces apps n’ont plus accès à votre géolocalisation en permanence, il devient plus difficile ou même impossible de faire ce ciblage.

Et justement, avec iOS 13 et Android 10, Apple et Google ont commencé à proposer de nouveaux contrôles qui informent mieux l’utilisateur sur les apps qui se servent de sa géolocalisation, et qui permettent à celui-ci de refuser qu’il soit suivi en permanence, tout en ne cassant pas le fonctionnement d’une app.

Et ces mises à jour ont déjà un effet dans le monde de la publicité en ligne.

Il y a une semaine, nous relayions un article du média Digiday qui, après avoir interrogé quelques professionnels, confirme qu’après la mise à jour iOS 13, les utilisateurs du système d’exploitation d’Apple ont commencé à restreindre l’accès à la géolocalisation par les applications tierces, ce qui rend le ciblage des publicités plus compliqué.

Aujourd’hui, nous apprenons que sur Android aussi, de nombreux utilisateurs de la dernière version de l’OS commencent à bloquer ces accès. En effet, comme le rapporte le média Fast Compagny, un représentant de Google aurait indiqué à celui-ci que « lorsque les utilisateurs d’Android ont la possibilité de partager uniquement les données de localisation lorsqu’ils utilisent activement une application, ils choisissent cette option environ la moitié du temps. »

Mais bien évidemment, on peut supposer qu’iOS 13 a plus d’impact qu’Android 10, étant donné que le déploiement de la nouvelle version de l’OS de Google se fait plus lentement.

Les nouveaux contrôles sur la géolocalisation avec Android 10

Pour rappel, sur Android 10, Google a introduit une fonctionnalité qui permet à l’utilisateur de ne partager sa géolocalisation avec une application que lorsque celle-ci est active.

Le système d’exploitation envoie aussi des rappels lorsqu’une app qui n’est pas beaucoup utilisée accède à la géolocalisation en arrière-plan.

Et iOS 13 propose des fonctionnalités similaires.

Mais malheureusement, en ce qui concerne l’application Facebook, même lorsque vous refusez l’accès aux services de géolocalisation de votre smartphone, le réseau social peut encore savoir où vous vous trouvez en utilisant d’autres informations.