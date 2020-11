À la recherche d’un équivalent Android de l’iPhone 12 mini ? Sony a peut-être pensé à vous

La 5G n’est pas la seule nouveauté des iPhone 12. En effet, avec cette génération, la firme de Cupertino propose également une version compacte, l’iPhone 12 mini. L’appareil conviendra à ceux qui préfèrent les petits écrans. Et contrairement à l’iPhone SE 2020, il ne s’agit pas d’un milieu de gamme.

En effet, l’iPhone 12 mini a quasiment le même design et la même fiche technique que l’iPhone 12. Cependant, il a un écran plus petit, avec une diagonale de 5,4 pouces.

Un iPhone haut de gamme avec un petit écran

Pour le moment, on ne sait pas si ce modèle mini aura le succès escompté. Mais les médias se demandent déjà si les fabricants de smartphones Android vont aussi, à leur tour, lancer des smartphones avec de petits écrans pour ceux qui préfèrent les appareils compacts.

Jusqu’à présent, aucune marque n’a affiché d’intérêt particulier pour le format de l’iPhone 12 mini. Mais apparemment, la marque Sony pourrait lancer un équivalent Android de l’iPhone 12 mini.

C’est du moins ce qui est suggéré par un blog japonais, qui est relayé par The Times of India. Ce modèle compact pourrait arriver dès le premier semestre 2021 et utiliserait le processeur Snapdragon 775G, qui sera gravé en 6 nm et qui pourrait prendre en charge la 5G. L’écran de ce smartphone aurait une diagonale de 5,5 pouces.

Un retour des modèles « Compact » de Sony ?

Bien évidemment, il s’agit d’une simple rumeur qu’il faut considérer avec une extrême prudence. Néanmoins, il est important de rappeler qu’à une époque, Sony proposait des versions « Compact » de ses smartphones haut de gamme.

Et l’idée était déjà de proposer une variante avec un plus petit écran de ses modèles haut de gamme, alors que les autres fabricants de smartphones Android tendaient à propose des modèles avec des écrans de plus en plus larges. Aussi, le lancement d’un équivalent Android de l’iPhone 12 mini ne serait en fait qu’un retour des smartphones « Compact » de Sony.

Actuellement, le constructeur japonais est toujours en difficulté sur le marché des smartphones. Et le fait de s’intéresser à la niche des utilisateurs qui préfèrent les petits écrans pourrait bien aider celui-ci à se redresser.

Sinon, on notera que pour le moment, tout porte à croire que le format de l’iPhone 12 mini ne devrait pas intéresser beaucoup de constructeurs. Il y a un mois, nous relayions une rumeur allant dans ce sens.

D’autre part, l’iPhone 12 mini ne devrait représenter qu’une petite partie des ventes des nouveaux iPhone de 2020. Les estimations de l’analyste Ming Chi Kuo indiqueraient que cette part ne devrait être que de 10 à 15 %. Les fans d’Apple seraient bien plus intéressés par l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro.