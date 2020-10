Les fabricants de smartphones Android vont-ils lancer des concurrents de l’iPhone 12 mini ?

Ce mois d’octobre, Apple a finalement lancé ses nouveaux iPhone. Il s’agit des premiers smartphones 5G de la firme de Cupertino. Mais outre cela, cette génération d’iPhone a une autre particularité : la firme de Cupertino propose quatre modèles.

En plus de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, il y a également l’iPhone 12 mini. Il s’agit d’un smartphone compact comme l’iPhone SE. Mais contrairement à ce dernier qui a une fiche technique modeste, l’iPhone 12 mini a quasiment la même fiche technique que l’iPhone 12. Le modèle mini a cependant un écran plus petit, de 5,4 pouces.

En substance, Apple propose avec ce modèle un smartphone avec des caractéristiques d’un smartphone haut de gamme et qui prend en charge la 5G, mais dont l’écran est plus petit. Et il faut admettre que ce type de smartphone est très rare aujourd’hui, puisque la majorité des modèles haut de gamme ont des écrans XXL.

Bientôt, des modèles mini chez les fabricants de smartphones Android ?

Le lancement de l’iPhone 12 mini par Apple pourrait-il inspirer d’autres marques ? Visiblement, il ne faudrait pas trop s’attendre à cela.

C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article de Phone Arena, qui relaie une source chinoise. D’après celle-ci, aucun constructeur de smartphones Android n’aurait pour le moment de concurrent de l’iPhone 12 mini dans les tuyaux.

Mais pourquoi ? Visiblement, ceux-ci ne s’attendent pas à ce que la demande pour ce type de smartphone soit très élevée. Et cette demande ne justifierait pas les coûts engendrés par le développement de ce type d’appareil (devoir placer tous les composants d’un smartphone premium dans un format compact).

Bien évidemment, pour le moment, il est encore difficile de savoir si l’iPhone 12 mini séduira les foules ou non (on rappelle que c’est le modèle le moins cher). En effet, les précommandes de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 12 Pro Max ne débutent qu’en novembre alors que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sortent ce mois d’octobre.

Mais en tout cas, dans une note, l’analyste Ming Chi Kuo aurait indiqué que l’iPhone 12 mini ne devrait représenter que 10 à 15 % des ventes d’Apple pour cette nouvelle génération. D’autres suggèrent néanmoins que l’iPhone 12 mini pourrait lancer une nouvelle tendance dans industrie du mobile.

Pour le moment, les fabricants de smartphones Android préfèrent proposer des versions « Lite » de leurs modèles haut de gamme. Ceux-ci ont le même design et une taille d’écran plus ou moins similaire. Cependant, les fiches techniques de ces modèles « Lite » sont plus modestes, ce qui permet aux constructeurs de faire baisser les coûts.

Parmi ces versions allégées de smartphones haut de gamme, il y a le Galaxy S20 FE de Samsung, ou encore le Mi 10T Lite de Xiaomi.