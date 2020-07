À l’aide de ce robot, Facebook veut réduire le coût d’internet

Plus il y a d’internautes dans le monde, plus il y a d’utilisateurs potentiels des services des géants du net. C’est probablement pour cette raison que ceux-ci s’intéressent beaucoup à la connectivité et aux manières de rendre l’internet accessible à plus de personnes. Dans ce domaine, Facebook a déjà exploré plusieurs pistes. Le numéro un des réseaux sociaux a par exemple déjà développé des drones fonctionnant à l’énergie solaire, et agissant comme des satellites pour transmettre les données (mais le projet est tombé à l’eau). Celui-ci a également créé le projet Free Basics, qui permet d’avoir un accès low cost, mais très limité, à internet dans les pays émergents ou en développement.

Et actuellement, Facebook veut aussi que le déploiement de la fibre optique soit plus facile et moins coûteux, ce qui permettrait de connecter plus de personnes. Pour cela, l’entreprise a développé un câble de fibre optique qui peut être enroulé sur les lignes électriques moyenne tension, ainsi qu’un robot qui s’occupe de cet enroulement. L’objectif, c’est que grâce à ce nouveau système, le déploiement de la fibre puisse être accéléré dans les pays en développement, étant donné que les câbles utilisent des infrastructures existantes. Et comme ce déploiement ne coûte pas cher, l’accès à internet pourrait être plus abordable.

La fibre sur les lignes électriques

« Alors que le déploiement traditionnel de la fibre aérienne implique de la machinerie lourde, des chariots à bobine, de grandes bobines et de grandes tailles d’équipage, une équipe de déploiement de fibre déployant notre solution comprendra deux ou trois monteurs de lignes électriques et une camionnette avec quelques bobines de fibre de quelques kilomètres, un robot, et quelques accessoires, permettant à de nombreuses équipes de travailler en parallèle », explique Karthik Yogeeswaran, membre de l’équipe Facebook Engineering. Celui-ci estime que dans un pays en développement, le déploiement d’un mètre de fibre devrait coûter entre 2 et 3 dollars. Ce faible coût pourrait avoir impact positif sur l’accès à internet pour les personnes les plus pauvres de la planète, qui ne gagnent pas plus de 5,5 dollars par jour.

Le robot se déplace sur les fils électriques moyenne tension, en laissant une spirale de fibre sur leur sillage. Et lorsqu’il y a un obstacle, le robot est capable de se hisser afin de poursuivre son chemin.

On notera que Facebook ne semble pas vouloir lancer son propre service internet, mais plutôt proposer des licences pour sa technologie aux entreprises intéressées. Et pour le moment, le réseau social admet que de nombreuses étapes doivent encore être franchies pour que cette vision puisse se concrétiser. De plus, il sera nécessaire de collaborer avec les fournisseurs d’électricité dans les pays ciblés, afin qu’il soit possible d’utiliser leurs lignes moyenne tension pour déployer la fibre.

De son côté, Alphabet, la maison-mère de Google, a déjà déployé ses Loon, des ballons qui flottent dans les airs pour connecter les zones reculées. Actuellement, ces ballons sont déjà utilisés au Kenya.