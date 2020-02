À l’approche des élections américaines, Twitter sort un outil contre la désinformation

Ce lundi, le caucus de l’Iowa va donner le coup d’envoi d’une année électorale cruciale pour les États-Unis. Les réseaux sociaux sont désormais un des lieux où se jouent les élections et ils sont donc devenus la cible fréquente de tentatives de désinformation.

Pour réagir au mieux face à ces menaces, Twitter a annoncé l’ouverture d’un outil de signalement des contenus trompeurs concernant les élections. Il s’agit du même dispositif actuellement utilisé pour les cas de spam et de harcèlement en ligne, mais ce dernier va être étendu pour permettre de faire remonter les fausses informations électorales.

We’re turning on a tool for key moments of the 2020 US election that enables people to report misleading information about how to participate in an election or other civic event. pic.twitter.com/BxHAiLSWjG

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 30, 2020