À peine sorti, le Redmi Note 9 Pro est déjà en vente flash (-85€)

Pour fêter les French Days, AliExpress propose des promotions sur des produits populaires dans l’hexagone. Et le marchand frappe fort aujourd’hui avec le tout dernier Redmi Note 9 Pro de Xiaomi, qui voit son prix chuter à 213€ au lieu de 299€, avec une expédition depuis l’Europe. Pour découvrir la promotion, c’est ici que ça se passe :

Découvrir la promo

Une fois le produit ajouté au panier, le prix chute à 213€ seulement grâce au code FRENCHDAY60.

Le Redmi Note 9 Pro : nouveau roi de l’entrée de gamme

Comme pour chacune de ses versions « Pro » des Redmi Note, Xiaomi propose un smartphone très complet avec ce Redmi Note 9 Pro. Il tourne sous Android 10 et recevra la mise à jour tant attendue de MIUI 12 dès le mois de juin. Il tourne grâce à un SoC Qualcomm Snapdragon 720G couplé à 6 Go de RAM. Il est parfait pour le gaming avec son écran de 6,67 pouces. Il est très endurant avec sa batterie de 5 020 mAh, et est compatible avec la recharge rapide 30W.

Au niveau de la photo, il embarque quatre capteurs. Le principal en 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 5 Mpx et un dédié aux portraits de 2 Mpx. La version vendue par AliExpress est la version mondiale, elle est donc compatible avec les bandes de 4G françaises. De plus la livraison rapide est offerte, et vous avez le choix entre les 3 coloris, blanc, vert et noir. Le Redmi Note 9 Pro, n’est pas le seul de la gamme à profiter d’une réduction pour les French Days chez AliExpress.

Cette offre avec 86€ de réduction grâce au code FRENCHDAY60 est tout simplement immanquable.

Un smartphone complet

Alors qu’il est positionné sur un tarif d’entrée de gamme, à moins de 300€, ce Redmi Note 9 Pro possède la plupart des caractéristiques techniques d’un milieu de gamme. L’intégration du Snapdragon 720G le rend bien plus véloce que le Snapdragon 712, avec un CPU 36% plus rapide. Il est l’un des derniers smartphones du marché à garder un capteur d’empreinte digitale sur la tranche.

Sur la partie photo, les premiers clichés prouvent sa qualité, et son autonomie en fait l’un des smartphones les plus endurants du marché. La gamme Redmi Note est la plus populaire chez Xiaomi, avec plus de 100 millions de smartphones vendus dans le monde depuis le lancement des premiers modèles.

Ce modèle est vendu en direct par le store officiel de Xiaomi sur AliExpress. Vous aurez donc le droit à la garantie européenne de deux ans. Après un Black Friday remarqué, AliExpress continue son expansion en France, et propose pendant les French Days des milliers de réductions sur des produits Xiaomi, DJI, OnePlus ou encore Huawei.

Pour retrouver les meilleures offres French Days AliExpress, le marchand a créé une page dédiée :

Voir les meilleures promos